Можно ли не идти на работу во время беспилотной и ракетной опасности — отвечает юрист

Юрист объяснил, что делать работникам во время угрозы беспилотников и ракет

В разных регионах страны периодически объявляют ракетную опасность — сирены включаются несколько раз за ночь. Люди задаются важным вопросом: можно ли не выходить на работу, если в это время положено сидеть в укрытии?

Корреспондент 116.RU спросил у юриста Рамиля Тулбаева, что грозит сотруднику, который не пришел в офис во время беспилотной или ракетной опасности.

«Ведь надо в укрытии сидеть»

Ярославцы нервничают весной 2026 года больше обычного: вой сирен по ночам не единожды будил людей. Сигнал не дает выспаться перед рабочим днем.

— У меня животные домашние нервничают, и мне стремно, — поделилась Алла Титова.

— Если человеку на работу идти и объявлена ракетная опасность, это освобождает от ответственности за отсутствие? Ведь надо в укрытии сидеть, — добавил подписчик 76.RU.

«Работник вправе не выходить на работу»

Юрист объяснил: работник действительно вправе отказаться от выхода на работу, и, по его словам, это не могут признать прогулом.

— Закреплено в статье 216 Трудового кодекса, что работник вправе не выходить на работу, если есть опасность для его жизни и здоровья. И работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, — рассказал Тулбаев.

Статья 216 ТК РФ. Права работника в области охраны труда. Узнать «Каждый работник имеет право на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».

Он добавил, что иногда люди даже физически не могут добраться до работы, например, если во время опасности приостановили общественный транспорт.

— Работодатель не вправе что-то урезать и тем более штрафовать. У нас в Трудовом кодексе вообще не предусмотрена такая санкция, как штраф. Это противозаконно. Все взыскания, например, если по вине сотрудника причинен ущерб, проводятся через акт ревизии или через суд. Все эти штрафы надуманные, они жестко противоречат действующему законодательству, — заявил юрист.

Также он напомнил, что в Трудовом кодексе есть три формы дисциплинарной ответственности: замечание, выговор (в том числе строгий) и увольнение. А «ракетная опасность — уважительная причина».

— А если работодатель решит оштрафовать, даже если это прописано во внутренних локальных документах, то сам попадет под административную ответственность: статья 5.27 КоАП РФ. Штрафы там — до 50 тысяч за незаконный штраф, — заключил Тулбаев.

Статья 5.27 КоАП РФ. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Узнать «Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».

Что касается тех, кто работает дистанционно?

Мы также спросили у юриста, как действовать при угрозе тем, кто работает удаленно, то есть из дома.

— Тот, кто дома работает, он уже на свой страх и риск предпринимает меры по защите. Если человек хочет зайти в укрытие, кто ему может запретить? — ответил он.

Нужно ли писать заявление, чтобы не вести ребенка в школу?

Корреспондент 116.RU также спросила у специалиста, нужно ли родителям писать заявление, чтобы не вести детей в школу при объявлении опасности. Во время воздушной тревоги родители всерьез переживали за своих детей.

«Объясните мне, ребенка в школу отправлять? У школ есть какой-нибудь алгоритм действий, предписание — писать в чатах родителям, что угроза сохраняется, в школу не отправляем, опасно? Непонятно ничего!» — написала Мария в соцсетях ярославского губернатора Михаила Евраева.

Юрист ответил, что «конечно, ребенка можно не отводить в школу», и добавил, что никаких заявлений писать не нужно — достаточно предупредить педагога в любой форме.

— Если он в школе, то забирать его нельзя, потому что там всё-таки безопасность, укрытие, там уже забота классного руководителя. Стоит предупредить классного руководителя: «Извините, пока не закончится всё, я не поведу ребенка в школу, потому что для меня приоритет — ребенок, его жизнь и здоровье», — рассказал он.

В Министерстве образования Ярославской области уточняли, что при режиме «беспилотной опасности» действует режим свободного посещения школ и детских садов. Но при этом нужно обязательно предупредить администрацию учебного заведения, чтобы те же уроки не считались пропущенными по неуважительной причине.