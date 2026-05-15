Что делать при атаках БПЛА? Памятка для ярославцев от властей

Что делать при атаках БПЛА

Ярославцам весной 2026 года приходится всё чаще слышать вой сирен. По информации от Министерства региональной безопасности Ярославской области, звуковое оповещение включают при объявлении беспилотной, авиационной или ракетной опасностях.

Чем отличаются ракетная, беспилотная и авиационная опасности Узнать По информации МРБ Ярославской области, предупреждения говорят о потенциальной угрозе атаки с воздуха самолетами, ракетами или беспилотниками, приближающихся к границам региона. «Беспилотная опасность» — угроза поражения от беспилотных летательных аппаратов.

«Авиационная опасность» — угроза поражения от пилотируемых воздушных судов.

«Ракетная опасность» — угроза поражения ракетами.

Громкий сигнал доносится до разных районов города. Власти предупреждают об опасности, аэропорт в Туношне закрывают для полетов, иногда доходит до перекрытия федеральной трассы М-8. Что делать в этом случае?

Публикуем инструкцию.

Что делать, если введен режим «беспилотная опасность»

Как сообщают в МЧС, первое, что нужно сделать, это включить радио или телевизор, чтобы прослушать объявление.

Отслеживать уведомления можно и через официальные интернет-каналы.

Где предупреждают об угрозе

Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.

Аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страницах Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram.

Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).

Как себя вести при режиме беспилотной опасности

Власти не рекомендуют оставаться в автомобиле

Важно найти укрытие

Подземная парковка — безопасное место

Важно отойти от окон

Прикасаться к обломкам беспилотников запрещено!

Не лишним будет иметь дома «тревожный чемоданчик», который может пригодиться, если понадобится спуститься в укрытие. Как его собрать, рассказали в МЧС — инструкция.