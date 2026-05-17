Происшествия Неизвестный порвал флаг, установленный к 9 Мая: в Ярославле возбудили уголовное дело

Что ему грозит

Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения

Источник:

«Ярославль.Происшествия» / Telegram

В Ярославле ночью 15 мая неизвестный порвал флаг, установленный на мосту через Которосль к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В полиции 17 мая сообщили, что вандала нашли.

«Нарядом ОБ ППСП УМВД России по Ярославской области выявлен и задержан гражданин, который был доставлен в территориальный отдел полиции. Установлено, что мужчина находился в состоянии опьянения. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Изъята оторванная часть воинского символа», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия решения.

По статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» предполагается административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Кристина Геворкян
корреспондент
Уголовное дело
Гость
17 мая, 15:07
И снова эта игра в победобесие?
Гость
17 мая, 17:31
Он победофил, или победофоб? Помогите разобраться...
