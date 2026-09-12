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Еда 89 рублей за килограмм: ярославцы возмутились подорожанием сахара — что ответили власти

89 рублей за килограмм: ярославцы возмутились подорожанием сахара — что ответили власти

Какова средняя стоимость песка по официальным данным

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Ярославцы возмутились подорожанием сахара | Источник: Наталья Натали / Vk.ru, Евгений Софийчук / NGS55.RUЯрославцы возмутились подорожанием сахара | Источник: Наталья Натали / Vk.ru, Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ярославцы возмутились подорожанием сахара

Источник:

Наталья Натали / Vk.ru, Евгений Софийчук / NGS55.RU

Жительница Ярославской области возмутилась подорожанием сахара. Она обратилась в социальных сетях к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой провести проверки в сетевых магазинах.

«Прошу провести проверку совместно с ФАС торговых сетей по вопросу ценообразования стоимости сахара. История вопроса такова: июнь 2026 года — 55 рублей за килограмм. Август 2026 года — 75 рублей за килограмм. Сентябрь 2026 года — 89 рублей за килограмм. Никаких нарушений не заметно?» — задалась она вопросом под одним из постов главы региона 11 сентября.

Она приложила фото из магазина с ценником на сахар по 89 рублей 99 копеек за кило.

С ответом пришли из Министерства АПК и потребительского рынка Ярославской области. Там рассказали, что в регионе организован систематический мониторинг динамики цен на ключевые позиции продовольственной группы. По итогам проверки установлено, что розничные цены на продукты и их динамика в области соответствуют общероссийским тенденциям.

«Однако в Ярославской области, как и в Российской Федерации в целом, наблюдается рост стоимости на сахар-песок. По данным Росстата, средняя розничная цена на сахар-песок в Ярославской области в июле составила 71,55 рубля, в августе — 79,43 рубля, рост составил 11%. При этом средние розничные цены на данный социально значимый продукт питания в Ярославской области ниже средних цен по ЦФО на 2,8%», — уточнили в министерстве.

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«На удорожание продукции влияет комплекс факторов, в том числе повышение себестоимости и сезонные колебания спроса и предложения. Большими федеральными сетями, включая Х5 (торговые сети „Пятерочка“, „Перекресток“, „Чижик“), „Магнит“, „Ашан“, „Дикси“ и другие, по инициативе ФАС России организовано добровольное ограничение наценки на ключевые социально значимые продукты питания, в том числе на сахар-песок, до 5–10%. В первом полугодии наценка на сахар-песок „первой цены“ составляла около минус 1–1,6%», — рассказали в Министерстве АПК и потребительского рынка Ярославской области.

По данным Ярославльстата на 7 сентября 2026 года, средняя цена на сахар-песок в регионе составляет 83 рубля 32 копейки.

Почему дорожает сахар

Ранее наши коллеги из MSK1.RU разбирались с экспертами, почему дорожает сахар. По их оценкам, это следствие того, что рынок выходит из периода перепроизводства.

«В предыдущем сезоне производство сахара в России превышало внутреннее потребление: выпуск оценивался примерно в 6,3–6,4 млн тонн, тогда как внутренний спрос — около 5,65 млн тонн, — объяснила MSK1.RU маркетолог Людмила Калинина. — На этом фоне цены долго находились под давлением. Но затем часть российского сахара стала уходить на экспорт, производственные затраты выросли, а внутреннее предложение постепенно стало более сбалансированным. В результате розничная цена начала активно восстанавливаться».

Аналитики рынка сходятся во мнении, что быстрого спада цен на сахар вряд ли стоит ждать, но и дефицитного сценария с пустыми полками тоже не предвидится.

«В краткосрочной перспективе во второй половине 2026 года рост цен продолжится, хотя и замедлится до 3–5% относительно конца 2025 года. В годовом исчислении прирост может составить 25–30%, — считает экономист Павел Кондратьев. — При этом государственное регулирование вряд ли будет вводиться, поскольку текущие уровни не считаются критическими для продовольственной безопасности, но ситуация требует пристального внимания».

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Сахар Подорожание Цена
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Комментарии
8
Гость
14 минут
Как дорожают продукты, так бы повышались пенсии и зарплаты, народ не получает такие з/пл как у вас, депутатов, элиты. Почему в СССР были снижения, почему этого нет сейчас и кто придумал этот капитализм, мы его не заказывали. В октябре на ЖКХ набавят. Так и хочется спросить, когда этот период закончится. Разделили людей на две стороны богатых и бедных, а за счет кого у вас такие зарплаты, за счет наших отчислений, так надо и о народе думать.
Гость
27 минут
ну а что вы хотели? впереди зима и новое повышение цен на все и всеми
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