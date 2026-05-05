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Происшествия Парень и девушка попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Ярославской области

Парень и девушка попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Ярославской области

Авария произошла в Переславле-Залесском

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В ДТП с мотоциклом в Ярославской области пострадали два человека | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ruВ ДТП с мотоциклом в Ярославской области пострадали два человека | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В ДТП с мотоциклом в Ярославской области пострадали два человека

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области два человека пострадали при столкновении автомобиля и мотоцикла. ДТП произошло на улице Московской у дома № 150 в Переславле-Залесском 4 мая в 21:50.

«Столкнулись автомобиль „Фольксваген“ под управлением 47-летнего водителя и мотоцикл, под управлением 22-летнего молодого человека», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В полиции сообщили, что в аварии пострадал водитель мотоцикла, а также его пассажирка — 22-летняя девушка. Оба сейчас в больнице.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в полиции.

Напомним, 2 мая в Ярославле байкеры открыли мотосезон. А 3 мая на улице Гагарина в Красноперекопском районе города произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. По информации полиции, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Хавейл» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», двигающемуся прямо по встречной. От удара мотоцикл опрокинулся. 32-летний байкер скончался на месте.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Мотоцикл
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Комментарии
6
Гость
6 мая, 14:50
Сезон окрыт
Гость
5 мая, 22:06
А кто теперь авто починит?
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Гость
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заместитель главного редактора 63.RU
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