Погиб 32-летний мотоциклист. В Ярославле произошло смертельное ДТП — видео

В ДТП погиб 32-летний водитель мотоцикла Источник: Жесть Ярославль / Telegram

3 мая в Красноперекопском районе Ярославля произошло смертельное ДТП с легковушкой «Хавейл» и мотоциклом «Ямаха». Всё случилось около 17:10 на улице Гагарина, в районе дома № 20.

«По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомобилем „Хавейл“, двигаясь со стороны ул. Менделеева в сторону ул. Павлова, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу „Ямаха“, двигающемуся прямолинейно со встречного направления. В результате ДТП 32-летний водитель мотоцикла „Ямаха“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Кадры с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram