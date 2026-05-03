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Происшествия Погиб 32-летний мотоциклист. В Ярославле произошло смертельное ДТП — видео

Погиб 32-летний мотоциклист. В Ярославле произошло смертельное ДТП — видео

Столкнулись легковушка и мотоцикл

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В ДТП погиб 32-летний водитель мотоцикла | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ ДТП погиб 32-летний водитель мотоцикла | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В ДТП погиб 32-летний водитель мотоцикла

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

3 мая в Красноперекопском районе Ярославля произошло смертельное ДТП с легковушкой «Хавейл» и мотоциклом «Ямаха». Всё случилось около 17:10 на улице Гагарина, в районе дома № 20.

«По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомобилем „Хавейл“, двигаясь со стороны ул. Менделеева в сторону ул. Павлова, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу „Ямаха“, двигающемуся прямолинейно со встречного направления. В результате ДТП 32-летний водитель мотоцикла „Ямаха“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Кадры с места ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В Госавтоинспекции Ярославской области призывают водителей быть бдительными и предельно внимательными на дорогах, напоминая, что от их поведения зависит жизнь и безопасность всех участников дорожного движения.

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Комментарии
127
Гость
4 мая, 21:43
правила ПДД написаны кровью.
Гость
4 мая, 14:05
По Дзержинского не только по вечерам, но и днем так газуют и несутся от Громова до Труфанова и от Труфанова до Ленинградского. И плевать им на светофоры, людей на переходах, главное в их жизни - выпендреж. А сама жизнь как повезет или нет. В эти выходные по проспекту ехали мотоциклисты группой, неспеша, аккуратно, все их так же аккуратно опережали или пропускали.
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