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Происшествия Почти 300 дронов атаковали Россию накануне «режима тишины»: всё о последствиях ударов

Почти 300 дронов атаковали Россию накануне «режима тишины»: всё о последствиях ударов

Опасность сохраняется

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Под удар попали более 10 регионов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПод удар попали более 10 регионов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Под удар попали более 10 регионов (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Сегодня ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 289 дронов самолетного типа над Россией. Атакам подверглись десятки регионов. Без разрушений и пострадавших не обошлось. Рассказываем всё, что известно об атаке.

Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями. Также дроны уничтожили над Московским регионом, Республиками Крым и Татарстан, Краснодарским краем и над Азовским морем.

В Брянской области дроны-камикадзе атаковали село Демьянки. Мужчина и женщина  получили ранения. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что врачи отправили их в больницу и оказали всю необходимую помощь. Над территорией региона уничтожили 98 беспилотников. По словам Богомаза, жертв и разрушений нет.

В Белгородской области FPV-дрон атаковал мирного жителя в городе Грайворон. В момент удара мужчина ехал на велосипеде. Врачи диагностировали у него осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения его доставят в больницу Белгорода, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Чебоксарах после атаки БПЛА пострадали три человека. Один пострадавший попал в больницу с травмами средней тяжести, двоих лечат амбулаторно, уточнил республиканский Минздрав. Глава Чувашии Олег Николаев позже сообщил о повторных ударах по зданию в городе. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не трогать обломки.

В Ленинградской области силы ПВО сбили 29 дронов. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в промзоне Киришей вспыхнул пожар. Специалисты МЧС завершают работы по тушению.

В Ростовской области военные уничтожили десять беспилотников в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах, доложил губернатор Юрий Слюсарь. В поселке Теплые Ключи в результате атаки пострадал частный дом. Повреждения получили кровля, окна и ограждение. Жителей одной квартиры эвакуировали, они находятся у родственников, никто не пострадал.

ПВО также сбила три дрона, летевших на Москву. Мэр Сергей Собянин отметил, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

В Калужской области ночью сбили десять беспилотников. Губернатор Владислав Шапша рассказал, что пострадавших и разрушений нет. В Тверской области уничтожили четыре БПЛА. В Тульской области сбили 13 дронов. В Рязанской области губернатор Павел Малков рассказал о двух сбитых БПЛА. В Новгородской области губернатор Александр Дронов сообщил о четырех.  

Главы нескольких регионов предупредили об опасности новых атак. Жителей просят не приближаться к обломкам дронов и сразу звонить по номеру 112.

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины», начиная с 00:00 в ночь на 6 мая. Россия объявила перемирие в честь Дня Победы. Оно продлится 8–9 мая. В случае несоблюдения войска РФ «нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева».

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Спецоперация на Украине Пострадавший Беспилотная опасность
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Комментарии
4
Гость
5 мая, 15:43
Европа и примкнувшая к ней Армения довольны. Изнурение России продолжается. Интересуюсь спросить. Доколе?
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Гость
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