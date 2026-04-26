НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

 753мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Афиша на выходные
Фанатка Брагина
Здесь был Пушкин
Умер экс-игрок «Локомотива»
Где собрать корзины грибов
Бизнесмен потерял товар из-за БПЛА
Астрономические явления в августе
Дерево рухнуло на автобус
Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Объявлен отбой беспилотной опасности в Ярославской области

Объявлен отбой беспилотной опасности в Ярославской области

Об этом сообщил губернатор региона

2 693
В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области объявили отбой беспилотной опасности. Сообщение об этом в 11:38 26 апреля опубликовал губернатор региона Михаил Евраев в своем канале в мессенджере Max.

Также Росавиация проинформировала о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в ярославском аэропорту «Золотое кольцо».

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

Напомним, в 00:41 26 апреля в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Жители из разных районов города сообщали, что слышали сирену и хлопки. Была перекрыта трасса М-8 и некоторые дороги в Ярославле.

В 06:58 глава области сообщил о том, что на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ была отражена массированная атака украинских БПЛА. Пострадавших нет.

В Минобороны также проинформировали, что над территорией Ярославской области сбили БПЛА самолетного типа. Количество уничтоженных беспилотников не называется. Указано лишь, что над территориями российских регионов было сбито с 20:00 25 апреля по 7:00 26 апреля — 203 БПЛА, с 7:00 до 9:00 26 апреля — 49 БПЛА.

Между тем, в соседней с Ярославлем Вологодской области из-за атаки БПЛА был поврежден трубопровод с серной кислотой.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
БПЛА Атака Беспилотная опасность
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
27 апреля, 12:52
Уберите эту колхозную вывеску с такого красивого здания,
Гость
26 апреля, 20:43
БПЛА это современные бомбы, идущие прямо по цели. Но если их повредит ПВО они идут хаотично куда угодно... В окно квартиры например...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем