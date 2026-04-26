Объявлен отбой беспилотной опасности в Ярославской области

В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области объявили отбой беспилотной опасности. Сообщение об этом в 11:38 26 апреля опубликовал губернатор региона Михаил Евраев в своем канале в мессенджере Max.

Также Росавиация проинформировала о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в ярославском аэропорту «Золотое кольцо».

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

Напомним, в 00:41 26 апреля в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Жители из разных районов города сообщали, что слышали сирену и хлопки. Была перекрыта трасса М-8 и некоторые дороги в Ярославле.

В 06:58 глава области сообщил о том, что на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ была отражена массированная атака украинских БПЛА. Пострадавших нет.

В Минобороны также проинформировали, что над территорией Ярославской области сбили БПЛА самолетного типа. Количество уничтоженных беспилотников не называется. Указано лишь, что над территориями российских регионов было сбито с 20:00 25 апреля по 7:00 26 апреля — 203 БПЛА, с 7:00 до 9:00 26 апреля — 49 БПЛА.