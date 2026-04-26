«Перехвачены и уничтожены»: в Ярославской области еще сбили БПЛА

В Минобороны России сообщили еще об одной партии сбитых беспилотников Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Минобороны России сообщили еще об одной партии сбитых беспилотников утром 26 апреля. В том числе отражение атак происходило в Ярославской области.



«С 7:00 до 9:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря», — проинформировали военные.

Напомним, об отражении массированной атаки БПЛА утром 26 апреля этом в 6:58 26 апреля сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его информации, пострадавших нет.

Также он отметил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

В Минобороны заявили, что в период с 20:00 25 апреля до 7:00 26 апреля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В том числе и над территорией Ярославской области.