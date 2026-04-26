Сбили БПЛА: в Ярославской области отражена массированная атака — онлайн-трансляция

Ярославцы переживают всем городом. Многие уснут еще не скоро, а потому делятся эмоциями.

— Уверен, многие тут в трусах в коридор выбегали. И я, — поделился Алексей.

— Впервые за всё время слышала сирену, много грохота и звуки жужжания над домом, даже стены пару раз дрожали. В другие дни до нас не доходил этот неприятный звук, — переживает Виктория.

— Да как к этому привыкнуть? Каждый раз сердце в пятки уходит. Особенно переживаешь за детей своих, что не можешь их защитить, — написала Нина в 01:43.

И многие ее поддержали.

— За детей больше всего переживательно. В такой ситуации будить их или нет, — написала в 01:52 Виктория Ким.

— Я каждого шороха боюсь уже, а на улице мотоциклисты ездят, — пишет в 02:23 читательница с ником Капкейк.