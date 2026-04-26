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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Онлайн-трансляция Сбили БПЛА: в Ярославской области отражена массированная атака — онлайн-трансляция

Сбили БПЛА: в Ярославской области отражена массированная атака — онлайн-трансляция

Что происходит в городе

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26 апреля в 00:41 губернатор Ярославской области объявил о беспилотной опасности. В 00:44 в Ярославле впервые завыли сирены вне учебной тревоги.

Жители со всего города пишут, что слышат громкие звуки. Собираем онлайн всю важную информацию.

Что делать, когда включают сирены

Что делать, если услышали сирены

  1. Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

  2. Зашторьте дома окна, отойдите от них.

  3. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где предупреждают об угрозе

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть за информацией можно на официальных страничках Михаила Евраев — в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • операторы мобильной связи. При опасности направляют сообщения от RSCHS;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).

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Что слышали в городе

Громкие звуки, жужжание. Ярославцы из разных районов сообщали, что слышали после объявления беспилотной опасности.

Особенно громко было на Суздалке. На втором месте по грохоту — Фрунзенский район (Липовая, проспект Фрунзе, Речной порт).

— На Липовой было слышно и были бабахи, — пишет читательница 76.RU в «Телеграме».

— До сих пор что-то бахает, — сообщал в 00:56 пользователь «Телеграма» Gliv.

— В небе какие-то вспышки оранжевого цвета видела второй раз, — писала Elizaveta Sergeevna.

— Аж стекла тряхнуло, — рассказала Ксения уже в 01:53.



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Друзья, оставайтесь в безопасных местах. Отбоя опасности не было.

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Что пишут ярославцы.

— Фрунзе, очень слышно, собака не может успокоиться, — пишет в Telegram Барышняbarber в час ночи.

— Боже, как же классно. Только сегодня подвинул с супругой кровать поближе к окнам на звезды смотреть. Ну кайф же, — иронизирует Александр Сорокин.

— Прикиньте, в деревне Грешнево, Некрасовский район, слышны толчки и сирена, — сообщает пользователь Dementy.

— У меня ноги трясутся… приехали отдохнуть, блин, — написал в 02:01 Александр Бежан.

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Ярославцы жалуются, что СМС-уведомления о беспилотной опасности получили спустя час.

СМС-сообщения приходят с большой задержкой | Источник: читатель 76.RU СМС-сообщения приходят с большой задержкой | Источник: читатель 76.RU

СМС-сообщения приходят с большой задержкой

Источник:

читатель 76.RU

— Спасибо за оперативность, как говорится, — возмущается Алина.

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Куда звонить, если обнаружили беспилотник

Если вы обнаружили БПЛА или обломки беспилотника, ни в коем случае не подходите. Сообщите об этом по номеру — 112.

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Ярославцы переживают всем городом. Многие уснут еще не скоро, а потому  делятся эмоциями.

— Уверен, многие тут в трусах в коридор выбегали. И я, — поделился Алексей.

— Впервые за всё время слышала сирену, много грохота и звуки жужжания над домом, даже стены пару раз дрожали. В другие дни до нас не доходил этот неприятный звук, — переживает Виктория.

— Да как к этому привыкнуть? Каждый раз сердце в пятки уходит. Особенно переживаешь за детей своих, что не можешь их защитить, — написала Нина в 01:43.

И многие ее поддержали.

— За детей больше всего переживательно. В такой ситуации будить их или нет, — написала в 01:52 Виктория Ким.

— Я каждого шороха боюсь уже, а на улице мотоциклисты ездят, — пишет в 02:23 читательница с ником Капкейк.

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Есть и курьезные случаи.

— Хорошо тебе. А у меня батя в толчке забаррикадировался и вообще никого не впускает, — сообщил в 01:51 Zelom.

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Город не спит. Кто-то в половину третьего ночи начал готовить рыбу. Кто-то поставил чай.

Друзья, мы с вами!

Расскажите, как вы сейчас
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Люди пишут, что на улицах города пахнет гарью. Ее чувствуют жители Суздалки.

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26 апреля в Ярославле впервые завыли сирены вне учебной тревоги.

28 марта 2026, когда город переживал крупный налет беспилотников, сирены включили на 4 секунды. Тогда под Ярославлем погибла маленькая девочка. Позже власти объясняли, почему не включали сирены: дабы избежать паники.

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Кто принимает решение о включении сирен

Министерство региональной безопасности Ярославской области уточнило, что решение о запуске сирен непосредственно во время угрозы принимается оперативным штабом.

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Екатерина Лещенкова

Над Ярославской областью сбили БПЛА. Информацию сообщает Министерство обороны России.

По данным Минобороны, в период с 20:00 25 апреля до 07:00 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря.

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Екатерина Лещенкова

Отражена массированная атака

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проинформировал, что пострадавших при атаке беспилотников нет:

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массированная атака украинских БПЛА. Пострадавших нет. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается».

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Комментарии
307
Гость
3 мая, 06:14
Движуха в рай?
Гость
29 апреля, 22:07
Дак патамучто , чтоб все боялись
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Гость
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