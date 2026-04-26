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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Массированная атака БПЛА отражена в Ярославской области: что известно

Массированная атака БПЛА отражена в Ярославской области: что известно

Сообщения правительства и Минобороны

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В Ярославской области сбили БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославской области сбили БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области сбили БПЛА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Массированная атака БПЛА отражена в Ярославской области. Об этом в 6:58 26 апреля сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его информации, пострадавших нет.

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массированная атака украинских БПЛА. Пострадавших нет. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — сообщил глава региона.

Также информацию о сбитых беспилотниках опубликовало Министерство обороны России. О количестве сбитых БПЛА над территорией Ярославской области не сообщается. В целом над регионами России было уничтожено 203 аппарата.

«В период с 20:00 25 апреля до 7:00 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря», — проинформировали в Минобороны.

Ярославские власти предупредили, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — отметили в правительстве.

Всю информацию об атаке БПЛА мы публикуем в онлайн-трансляции.

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Комментарии
64
Гость
27 апреля, 11:30
Зачем глушат интернет !? Открываешь Яндекс Навигатор.весь город с высоты птичьего полета как на ладони. И ни кому дела нет!
Гость
26 апреля, 19:11
Что то много таких коментов, что думается авторы живут не в нашем городе, а то и не в нашей стране... Только мне так показалось? Злорадством прям брызжут.
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Гость
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