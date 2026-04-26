Массированная атака БПЛА отражена в Ярославской области: что известно

В Ярославской области сбили БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Массированная атака БПЛА отражена в Ярославской области. Об этом в 6:58 26 апреля сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его информации, пострадавших нет.

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массированная атака украинских БПЛА. Пострадавших нет. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — сообщил глава региона.

Также информацию о сбитых беспилотниках опубликовало Министерство обороны России. О количестве сбитых БПЛА над территорией Ярославской области не сообщается. В целом над регионами России было уничтожено 203 аппарата.

«В период с 20:00 25 апреля до 7:00 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря», — проинформировали в Минобороны.

Ярославские власти предупредили, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — отметили в правительстве.