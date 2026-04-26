В соседнем с Ярославской областью регионе из-за БПЛА поврежден трубопровод с серной кислотой

На Вологодскую область совершена атака БПЛА Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В соседней с Ярославской областью Вологодской из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод с серной кислотой. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО „Апатит“. Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет. Предварительно, пострадало 5 человек (ожоги от серной кислоты), все госпитализированы в Вологодскую областную больницу № 3», — сообщил Филимонов.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Чуть позже губернатор уточнил, что выбросов опасных химических веществ нет, утечка ликвидирована.

Также Георгий Филимонов подытожил, что за минувшую ночь над регионом было сбито 14 беспилотников, отражено не менее трех волн налётов. Была атакована производственная площадка фосфорного комплекса, незначительно повреждены производственные здания, повреждена световая опора.