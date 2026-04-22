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Происшествия Дроны врезаются прямо в дома: из-за ночной атаки пострадали 12 регионов

Дроны врезаются прямо в дома: из-за ночной атаки пострадали 12 регионов

За ночь сбили 155 беспилотников

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Атака беспилотников продолжается в некоторых регионах (иллюстративное фото) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUАтака беспилотников продолжается в некоторых регионах (иллюстративное фото) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Атака беспилотников продолжается в некоторых регионах (иллюстративное фото)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Новая волна беспилотников ударила по России. Из-за налета пострадали жилые дома. Жильцов эвакуируют. Собрали всё, что известно о последствиях ночной атаки.

В Самарской области из-за удара дрона частично обрушился подъезд многоквартирного дома. По информации главы региона Вячеслава Федорищева, из-под завалов удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка.

Еще два человека, включая ребенка, могут находиться под завалами, их пытаются спасти. Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали.

Как сообщили в МЧС России, на месте обрушения дома в Сызрани работает больше 300 сотрудников экстренных служб и больше 80 спецмашин. Угроза атаки продолжается.

Всё, что об этом известно, наши коллеги из 63.RU рассказывают в онлайн-репортаже.

В Курской области беспилотник упал во дворе дома. Спасатели эвакуировали 36 жильцов, в том числе 9 детей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. К счастью, никто не пострадал.

По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь уничтожили 155 БПЛА самолетного типа над следующими регионами:

  • Курская область;

  • Самарская область;

  • Белгородская область;

  • Брянская область;

  • Воронежская область;

  • Саратовская область;

  • Пензенская область;

  • Ульяновская область;

  • Волгоградская область;

  • Ростовская область;

  • Краснодарский край;

  • Крым;

  • акватория Черного моря.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Минобороны Угроза атаки БПЛА ПВО
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Комментарии
3
Гость
22 апреля, 19:39
наша мирная безопасная жизнь..
Гость
22 апреля, 15:06
Хорошо движуха идет!
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Гость
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