Дроны врезаются прямо в дома: из-за ночной атаки пострадали 12 регионов

Атака беспилотников продолжается в некоторых регионах (иллюстративное фото) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Новая волна беспилотников ударила по России. Из-за налета пострадали жилые дома. Жильцов эвакуируют. Собрали всё, что известно о последствиях ночной атаки.

В Самарской области из-за удара дрона частично обрушился подъезд многоквартирного дома. По информации главы региона Вячеслава Федорищева, из-под завалов удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка.

Еще два человека, включая ребенка, могут находиться под завалами, их пытаются спасти. Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали.

Как сообщили в МЧС России, на месте обрушения дома в Сызрани работает больше 300 сотрудников экстренных служб и больше 80 спецмашин. Угроза атаки продолжается.

Всё, что об этом известно, наши коллеги из 63.RU рассказывают в онлайн-репортаже.

В Курской области беспилотник упал во дворе дома. Спасатели эвакуировали 36 жильцов, в том числе 9 детей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. К счастью, никто не пострадал.

По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь уничтожили 155 БПЛА самолетного типа над следующими регионами: