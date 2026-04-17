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Происшествия Сколько человек было в салоне: новые подробности ДТП с автобусом и внедорожником в Ярославле

Сколько человек было в салоне: новые подробности ДТП с автобусом и внедорожником в Ярославле

Ситуацию проверяет прокуратура

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В момент аварии в салоне автобуса находилось 9 пассажиров | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ruВ момент аварии в салоне автобуса находилось 9 пассажиров | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

В момент аварии в салоне автобуса находилось 9 пассажиров

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

В салоне автобуса, в который 17 апреля влетел внедорожник на проспекте Октября в Ярославле, находилось девять пассажиров. Об этом порталу 76.RU сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

«По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения, где произвел столкновение с автобусом, в котором в тот момент находились 9 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний», — уточнили в организации.

По информации Госавтоинспекции, в ДТП пострадали все его участники — девять пассажиров и два водителя. В Минздраве сообщили, что девятерых людей с места происшествия доставили в больницу. Среди них один ребенок.

По данным 76.RU, в ДТП попал автобус № 65 ЯЗХМ — улица 8 Марта. На этом маршруте работает перевозчик ООО «Ярославская транспортная компания — 2».

Что известно о перевозчике

«Ярославская транспортная компания — 2» обслуживает еще восемь городских маршрутов: № 1, 21т, 59, 67, 70, 77, 119, 157к.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2009 году в Ярославле. С марта 2023 года учредителем фирмы является ООО «Автономный Коммерческий Транспорт», которым владеет акционерное общество «Аксель». Также 0,1% принадлежит нижегородскому ООО «Болтен».

По итогам 2025 года перевозчик заработал 629 миллионов рублей. Напомним, в 2023 году с компанией был заключен контракт на перевозки на семь лет, за это время они заработают почти пять миллиардов рублей

Ранее «ЯТК-2» владело акционерное общество «Ярославская Транспортная Компания» (в свое время принадлежало Комитету по управлению государственным имуществом Ярославской области). Гендиректором «ЯТК-2» является Гурам Макалатия.

Напомним, авария произошла на путепроводе у моторного завода на проспекте Октября в 07:05 17 апреля. По предварительной информации ГИБДД, 21-летний водитель за рулем Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу путепровода, где столкнулся с автобусом ГАЗ.

Прокуратура области поставила на контроль ход и результаты проверки сотрудников Госавтоинспекции по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Кроме того, прокуратура проконтролирует исполнение требований законодательства при оказании всем пострадавшим необходимой медицинской и иной помощи.

Мы ведем онлайн-трансляцию, где оперативно публикуем обновленную информацию о ДТП.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Автобус ДТП Ярославль
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Комментарии
31
Гость
17 апреля, 15:04
А в Тутаеве опять авария на том же перекрестке, на этот раз перевёртыш
Гость
17 апреля, 12:06
Да, вот так люди ехали по своим делам, а навстречу ехало оно, самоуверенное💩💩💩, результат виден всем!!!!!
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Гость
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