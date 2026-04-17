Сколько человек было в салоне: новые подробности ДТП с автобусом и внедорожником в Ярославле

«Ярославская транспортная компания — 2» обслуживает еще восемь городских маршрутов: № 1, 21т, 59, 67, 70, 77, 119, 157к.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2009 году в Ярославле. С марта 2023 года учредителем фирмы является ООО «Автономный Коммерческий Транспорт», которым владеет акционерное общество «Аксель». Также 0,1% принадлежит нижегородскому ООО «Болтен».

По итогам 2025 года перевозчик заработал 629 миллионов рублей. Напомним, в 2023 году с компанией был заключен контракт на перевозки на семь лет, за это время они заработают почти пять миллиардов рублей

Ранее «ЯТК-2» владело акционерное общество «Ярославская Транспортная Компания» (в свое время принадлежало Комитету по управлению государственным имуществом Ярославской области). Гендиректором «ЯТК-2» является Гурам Макалатия.