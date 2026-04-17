Среди них — ребенок: стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославле

Медики сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославле Источник: читатель 76.RU

После ДТП с автомобилем и автобусом на проспекте Октября в Ярославле в больницу имени Соловьева госпитализировали восемь человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Кроме того, помощь понадобилась ребенку.

«Один ребенок госпитализирован в Областную детскую больницу. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести», — сообщили порталу 76.RU в Минздраве.

Всего в аварии пострадали 11 человек, сейчас 9 из них — в больницах. Все они проходят обследование и получают медицинскую помощь.

Также ситуацию прокомментировали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». По информации организации, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, авария произошла на путепроводе у моторного завода на проспекте Октября в 07:05 17 апреля. По предварительной информации ГИБДД, 21-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил выезд встречную полосу дороги, где столкнулся с автобусом ГАЗ.

На кадрах с места аварии видно, что у машин сильно покорежены передние части, в салоне автобуса выдраны сиденья.