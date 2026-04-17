Среди них — ребенок: стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославле

После ДТП с автомобилем и автобусом на проспекте Октября в Ярославле в больницу имени Соловьева госпитализировали восемь человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Кроме того, помощь понадобилась ребенку.
«Один ребенок госпитализирован в Областную детскую больницу. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести», — сообщили порталу 76.RU в Минздраве.
Всего в аварии пострадали 11 человек, сейчас 9 из них — в больницах. Все они проходят обследование и получают медицинскую помощь.
Также ситуацию прокомментировали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». По информации организации, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Напомним, авария произошла на путепроводе у моторного завода на проспекте Октября в 07:05 17 апреля. По предварительной информации ГИБДД, 21-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил выезд встречную полосу дороги, где столкнулся с автобусом ГАЗ.
На кадрах с места аварии видно, что у машин сильно покорежены передние части, в салоне автобуса выдраны сиденья.
Мы ведем онлайн-трансляцию, где оперативно публикуем обновленную информацию о ДТП.
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