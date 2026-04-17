Выдраны сиденья: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле. Видео и фото

В Ярославле в ДТП с автобусом пострадало 11 человек Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле. Авария произошла на путепроводе у моторного завода на проспекте Октября в 07:05 17 апреля.

«По предварительной информации, 21-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил выезд встречную полосу дороги, где столкнулся с автобусом ГАЗ», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.



В результате ДТП оба водителя и 9 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Видео с места происшествия Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

На кадрах с места аварии видно, что обе машины покорежило. Передние части автомобилей превратились в груды металла. В салоне автобуса вырвана часть сидений.

Машины сильно покорежены Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Удар прищелся в переднюю часть автобуса Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

В салоне автобуса выдраны сиденья Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

По предварительной иенформации, машина выехала на встречную полосу Источник: читатель 76.RU

Пострадали водители и пассажиры автобуса Источник: читатель 76.RU

На месте ДТП ещё работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сервис «Яндекс. карты» показывает, что на подъезде к путепроводу у Моторного завода растянулась двухкилометровая пробка в обе стороны. Основной затор идет со стороны Дзержинского района.

На месте происшествия двухкилометровая пробка Источник: Яндекс. карты

В Госавтоинспекции призвали водителей не торопиться, не совершать необдуманные маневры, соблюдать требования правил дорожного движения.



