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Происшествия Выдраны сиденья: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле. Видео и фото

Выдраны сиденья: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле. Видео и фото

Первые подробности происшествия

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В Ярославле в ДТП с автобусом пострадало 11 человек | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ruВ Ярославле в ДТП с автобусом пострадало 11 человек | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

В Ярославле в ДТП с автобусом пострадало 11 человек

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле. Авария произошла на путепроводе у моторного завода на проспекте Октября в 07:05 17 апреля.

«По предварительной информации, 21-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил выезд встречную полосу дороги, где столкнулся с автобусом ГАЗ», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

В результате ДТП оба водителя и 9 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Видео с места происшествия

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

На кадрах с места аварии видно, что обе машины покорежило. Передние части автомобилей превратились в груды металла. В салоне автобуса вырвана часть сидений.

Машины сильно покорежены | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ruМашины сильно покорежены | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Машины сильно покорежены

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Удар прищелся в переднюю часть автобуса | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ruУдар прищелся в переднюю часть автобуса | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Удар прищелся в переднюю часть автобуса

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

В салоне автобуса выдраны сиденья | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ruВ салоне автобуса выдраны сиденья | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

В салоне автобуса выдраны сиденья

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

По предварительной иенформации, машина выехала на встречную полосу | Источник: читатель 76.RUПо предварительной иенформации, машина выехала на встречную полосу | Источник: читатель 76.RU

По предварительной иенформации, машина выехала на встречную полосу

Источник:

читатель 76.RU

Пострадали водители и пассажиры автобуса | Источник: читатель 76.RUПострадали водители и пассажиры автобуса | Источник: читатель 76.RU

Пострадали водители и пассажиры автобуса

Источник:

читатель 76.RU

На месте ДТП ещё работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сервис «Яндекс. карты» показывает, что на подъезде к путепроводу у Моторного завода растянулась двухкилометровая пробка в обе стороны. Основной затор идет со стороны Дзержинского района.

На месте происшествия двухкилометровая пробка | Источник: Яндекс. картыНа месте происшествия двухкилометровая пробка | Источник: Яндекс. карты

На месте происшествия двухкилометровая пробка

Источник:

Яндекс. карты

В Госавтоинспекции призвали водителей не торопиться, не совершать необдуманные маневры, соблюдать требования правил дорожного движения.

Стали свидетелем аварии? Напишите в редакцию 76@shkulev.ru

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
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ДТП Пассажир Водитель Автобус
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Комментарии
41
Гость
17 апреля, 13:53
Выдраны даже сиденья? Травмы могут быть очень серьезными. Средней тяжести у всех. Словно сговорились. К несчастью, состояния скорее не у всех одинаковое.
Гость
17 апреля, 13:36
Автобус ехал по своей полосе. И не надо валить на авттбус, щенок 21 летний хотел повыделываться. Теперь на костылях походит
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Гость
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