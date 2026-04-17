Выдраны сиденья: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле. Видео и фото

11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле. Авария произошла на путепроводе у моторного завода на проспекте Октября в 07:05 17 апреля.
«По предварительной информации, 21-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил выезд встречную полосу дороги, где столкнулся с автобусом ГАЗ», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
В результате ДТП оба водителя и 9 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.
На кадрах с места аварии видно, что обе машины покорежило. Передние части автомобилей превратились в груды металла. В салоне автобуса вырвана часть сидений.
На месте ДТП ещё работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сервис «Яндекс. карты» показывает, что на подъезде к путепроводу у Моторного завода растянулась двухкилометровая пробка в обе стороны. Основной затор идет со стороны Дзержинского района.
В Госавтоинспекции призвали водителей не торопиться, не совершать необдуманные маневры, соблюдать требования правил дорожного движения.
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