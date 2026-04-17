НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 747мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,48
EUR 89,60
Объявлена беспилотная опасность
Заметили онаниста
Здесь был Пушкин
Выиграла лотерею
Пострадали в ДТП
Ребенок погиб во время атаки дронов
Перекроют центр
Афиша на неделю
Происшествия Онлайн-трансляция Среди пострадавших — ребенок: что известно о ДТП с автобусом в Ярославле. Видео

Среди пострадавших — ребенок: что известно о ДТП с автобусом в Ярославле. Видео

Собираем всю информацию в онлайн-репортаже

8 392

Утром 17 апреля в Ярославле на проспекте Октября жестко столкнулись иномарка Mitsubishi Outlander и «Яавтобус». По предварительным данным Госавтоинспекции, в ДТП пострадали 11 человек: оба водителя и девять пассажиров.

В этом онлайн-репортаже публикуем всё, что известно об аварии к этому часу.

Анастасия Вязигина

Первые данные от Госавтоинспекции

По предварительным данным Госавтоинспекции, 21-летний водитель на Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом ГАЗ.

«В результате ДТП оба водителя и девять пассажиров автобуса ГАЗ получили травмы различной степени тяжести. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировал замкомандира ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Артем Карташов.

Авария произошла в 7 утра.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Кадры с места аварии

Удар желтенькому «Яавтобусу» пришелся в лобовое.

В Ярославле иномарка жестко столкнулась с автобусом | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле иномарка жестко столкнулась с автобусом | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле иномарка жестко столкнулась с автобусом

Источник:

читатель 76.RU

Предварительно, пострадали 11 человек | Источник: читатель 76.RUПредварительно, пострадали 11 человек | Источник: читатель 76.RU

Предварительно, пострадали 11 человек

Источник:

читатель 76.RU

Обсудить
Анастасия Вязигина

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в районе ДТП собралась пробка. Затор растянулся на 2,6 километра.

В Ярославле растет пробка из-за аварии с автобусом на проспекте Октября | Источник: «Яндекс Карты»В Ярославле растет пробка из-за аварии с автобусом на проспекте Октября | Источник: «Яндекс Карты»

В Ярославле растет пробка из-за аварии с автобусом на проспекте Октября

Источник:

«Яндекс Карты»

Обсудить
Анастасия Вязигина

От удара у ГАЗа оторвало кресла. У «Яавтобуса» буквально оторвало переднюю часть. Кадры последствий ДТП показали в Госавтоинспекции.

Кадры с места аварии на путепроводе у Моторного завода

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Обсудить
Екатерина Лещенкова

Среди пострадавших — ребенок

«В больницу имени Соловьева доставлено 8 пострадавших в ДТП на путепроводе у Моторного завода. Один ребенок госпитализирован в Областную детскую больницу. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. В настоящее время все пострадавшие проходят обследование и получают необходимую медицинскую помощь», — сообщили в Минздраве Ярославской области.

Обсудить
Анастасия Вязигина

По данным 76.RU, в ДТП попал автобус № 65 ЯЗХМ — улица 8 Марта.

На этом маршруте работает перевозчик ООО «Ярославская транспортная компания — 2».

Что известно о перевозчике

Ярославская транспортная компания — 2 обслуживает еще восемь городских маршрутов: № 1, 21т, 59, 67, 70, 77, 119, 157к.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2009 году в Ярославле. С марта 2023 года учредителем фирмы является ООО «Автономный Коммерческий Транспорт», которым владеет акционерное общество «Аксель». Также 0,1% принадлежит нижегородскому ООО «Болтен».

По итогам 2025 года перевозчик заработал 629 миллионов рублей. Напомним, в 2023 году с компанией был заключен контракт на перевозки на семь лет, за это время они заработают почти пять миллиардов рублей

Ранее «ЯТК-2» владело акционерное общество «Ярославская Транспортная Компания» (в свое время принадлежало Комитету по управлению государственным имуществом Ярославской области). Гендиректором «ЯТК-2» является Гурам Макалатия.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Прокуратура области поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП с участием автобуса.

«Кроме того, прокуратура области проконтролирует исполнение требований законодательства при оказании всем пострадавшим необходимой медицинской и иной помощи», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Обсудить
Анастасия Вязигина

В «Организаторе перевозок Ярославской области» также прокомментировали ДТП. По данным организации, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

«В 06:20 на путепроводе на проспекте Октября вблизи ярославского моторного завода произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса „Газель“. По предварительной информации легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения, где произвел столкновение с автобусом, в котором в тот момент находились девять пассажиров, в том числе один несовершеннолетний. Также пострадал водитель автобуса. Пассажиры доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГАИ», — сообщили 76.RU в пресс-службе «Организатора перевозок».

Обсудить
Анастасия Вязигина

Видео с места аварии

Первые кадры с места ДТП

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Обсудить
Анастасия Вязигина

В соцсетях также появились кадры с места аварии.

Авария случилась утром 17 апреля на путепроводе у моторного завода | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelеgramАвария случилась утром 17 апреля на путепроводе у моторного завода | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telеgram
На месте работают спасатели, медики и сотрудники ГАИ | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramНа месте работают спасатели, медики и сотрудники ГАИ | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram
По данным Госавтоинспекции, водитель внедорожника выехал на встречную полосу | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramПо данным Госавтоинспекции, водитель внедорожника выехал на встречную полосу | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram
Обсудить
Анастасия Вязигина

Оперативную информацию публикуем в нашем канале в MAX.

Читайте также
Обсудить
Анастасия Вязигина

Кадры с места аварии на проспекте Октября

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Обсудить
Анастасия Вязигина

В МЧС по Ярославской области рассказали, как спасали пострадавших в ДТП на путепроводе. Сообщение об аварии спасателям поступило в 07:20.

«На месте вызова произошло столкновение двух транспортных средств без последующего горения. В результате сильного удара легковой автомобиль был настолько поврежден, что находящиеся в нем люди самостоятельно выбраться не могли. Существовала угроза их жизни и здоровью», — прокомментировали в ярославском управлении МЧС.

Пострадавших деблокировали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Обсудить
Анастасия Вязигина
Спасатели вырезали пострадавших из внедорожника | Источник: МЧС Ярославской области / MAXСпасатели вырезали пострадавших из внедорожника | Источник: МЧС Ярославской области / MAX
По последним данным, восемь человек с травмами попали в Соловьевскую больницу, одного ребенка госпитализировали в ОДКБ | Источник: МЧС Ярославской области / MAXПо последним данным, восемь человек с травмами попали в Соловьевскую больницу, одного ребенка госпитализировали в ОДКБ | Источник: МЧС Ярославской области / MAX
Авария произошла около семи утра 17 апреля | Источник: МЧС Ярославской области / MAXАвария произошла около семи утра 17 апреля | Источник: МЧС Ярославской области / MAX
Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ДТП с автобусом Общественный транспорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY5
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
Гость
21 апреля, 00:47
Большая убедительная просьба ко всем, у кого есть какая-либо информация или, возможно, зафиксировалась авария на видеорегистраторе 17 апреля 2026 года около 7:00 на мосту пр.Октября, прошу об этом мне сообщить.
Гость
17 апреля, 12:23
Вот 75% водителей не умеют совершать ни обгон, ни опережение, ни перестроение. Ведь нет ничего сложного убедится в безопасности маневра, дождатся прямой видимости не обгоняя при плохом обзоре. Но нет пытаются переть.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем