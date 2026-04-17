Среди пострадавших — ребенок: что известно о ДТП с автобусом в Ярославле. Видео

Утром 17 апреля в Ярославле на проспекте Октября жестко столкнулись иномарка Mitsubishi Outlander и «Яавтобус». По предварительным данным Госавтоинспекции, в ДТП пострадали 11 человек: оба водителя и девять пассажиров.
В этом онлайн-репортаже публикуем всё, что известно об аварии к этому часу.
Первые данные от Госавтоинспекции
По предварительным данным Госавтоинспекции, 21-летний водитель на Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом ГАЗ.
«В результате ДТП оба водителя и девять пассажиров автобуса ГАЗ получили травмы различной степени тяжести. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировал замкомандира ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Артем Карташов.
Авария произошла в 7 утра.
Кадры с места аварии
Удар желтенькому «Яавтобусу» пришелся в лобовое.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в районе ДТП собралась пробка. Затор растянулся на 2,6 километра.
От удара у ГАЗа оторвало кресла. У «Яавтобуса» буквально оторвало переднюю часть. Кадры последствий ДТП показали в Госавтоинспекции.
Среди пострадавших — ребенок
«В больницу имени Соловьева доставлено 8 пострадавших в ДТП на путепроводе у Моторного завода. Один ребенок госпитализирован в Областную детскую больницу. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. В настоящее время все пострадавшие проходят обследование и получают необходимую медицинскую помощь», — сообщили в Минздраве Ярославской области.
По данным 76.RU, в ДТП попал автобус № 65 ЯЗХМ — улица 8 Марта.
На этом маршруте работает перевозчик ООО «Ярославская транспортная компания — 2».
Что известно о перевозчике
Ярославская транспортная компания — 2 обслуживает еще восемь городских маршрутов: № 1, 21т, 59, 67, 70, 77, 119, 157к.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2009 году в Ярославле. С марта 2023 года учредителем фирмы является ООО «Автономный Коммерческий Транспорт», которым владеет акционерное общество «Аксель». Также 0,1% принадлежит нижегородскому ООО «Болтен».
По итогам 2025 года перевозчик заработал 629 миллионов рублей. Напомним, в 2023 году с компанией был заключен контракт на перевозки на семь лет, за это время они заработают почти пять миллиардов рублей
Ранее «ЯТК-2» владело акционерное общество «Ярославская Транспортная Компания» (в свое время принадлежало Комитету по управлению государственным имуществом Ярославской области). Гендиректором «ЯТК-2» является Гурам Макалатия.
Прокуратура области поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП с участием автобуса.
«Кроме того, прокуратура области проконтролирует исполнение требований законодательства при оказании всем пострадавшим необходимой медицинской и иной помощи», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.
В «Организаторе перевозок Ярославской области» также прокомментировали ДТП. По данным организации, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
«В 06:20 на путепроводе на проспекте Октября вблизи ярославского моторного завода произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса „Газель“. По предварительной информации легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения, где произвел столкновение с автобусом, в котором в тот момент находились девять пассажиров, в том числе один несовершеннолетний. Также пострадал водитель автобуса. Пассажиры доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГАИ», — сообщили 76.RU в пресс-службе «Организатора перевозок».
Видео с места аварии
В соцсетях также появились кадры с места аварии.
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В МЧС по Ярославской области рассказали, как спасали пострадавших в ДТП на путепроводе. Сообщение об аварии спасателям поступило в 07:20.
«На месте вызова произошло столкновение двух транспортных средств без последующего горения. В результате сильного удара легковой автомобиль был настолько поврежден, что находящиеся в нем люди самостоятельно выбраться не могли. Существовала угроза их жизни и здоровью», — прокомментировали в ярославском управлении МЧС.
Пострадавших деблокировали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.