Среди пострадавших — ребенок: что известно о ДТП с автобусом в Ярославле. Видео

Утром 17 апреля в Ярославле на проспекте Октября жестко столкнулись иномарка Mitsubishi Outlander и «Яавтобус». По предварительным данным Госавтоинспекции, в ДТП пострадали 11 человек: оба водителя и девять пассажиров.

В этом онлайн-репортаже публикуем всё, что известно об аварии к этому часу.