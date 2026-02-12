НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 757мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Давка в автобусе
Как отметить свадьбу в Ярославле
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Происшествия Загорелся колледж и военная база, власти эвакуируют целый поселок: что известно о массовой атаке на регионы

Загорелся колледж и военная база, власти эвакуируют целый поселок: что известно о массовой атаке на регионы

Несколько человек получили ранения из-за ударов БПЛА

9 905
Местные власти устраняют последствия атак (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМестные власти устраняют последствия атак (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Местные власти устраняют последствия атак (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь на 12 февраля беспилотники ВСУ атаковали регионы России. От ударов несколько человек погибли, в Тамбовской области загорелся колледж, а в Волгоградской области начался пожар на военном объекте.

Как рассказал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, упавший беспилотник повредил несколько зданий, в магазине начался пожар. В результате атаки двое человек получили травмы.

«Пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу», — добавил Первышов в своем Telegram-канале.

Под атаку БПЛА также попала Волгоградская область. Жителей одного из поселков срочно эвакуируют.

«В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет. В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», — рассказал глава региона Андрей Бочаров.

В Брянской и Белгородской областях одними разрушениями не обошлось — там несколько человек погибли.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны-камикадзе ударили по производству в селе Бровничи.

«В результате целенаправленного удара по территории АПХ „Мираторг“, к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал он в своем Telegram-канале.

В Белгородской области дрон упал на автомобиль, его водитель скончался. Еще семь человек получили травмы из-за атак. Среди пострадавших четырехлетняя девочка с осколочным ранением, женщина и четверо мужчин с баротравмами, один житель региона с минно-взрывной травмой, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Атака Удар СВО Погибший
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
12 февраля, 06:49
Властям с этой бедой бороться некогда, они замедлением телеграма заняты.
Гость
12 февраля, 06:37
Когда стреляешь по соседям, обязательно ответят. Или хату сожгут втихаря!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Рекомендуем