Загорелся колледж и военная база, власти эвакуируют целый поселок: что известно о массовой атаке на регионы

В ночь на 12 февраля беспилотники ВСУ атаковали регионы России. От ударов несколько человек погибли, в Тамбовской области загорелся колледж, а в Волгоградской области начался пожар на военном объекте.
Как рассказал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, упавший беспилотник повредил несколько зданий, в магазине начался пожар. В результате атаки двое человек получили травмы.
«Пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу», — добавил Первышов в своем Telegram-канале.
Под атаку БПЛА также попала Волгоградская область. Жителей одного из поселков срочно эвакуируют.
«В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет. В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», — рассказал глава региона Андрей Бочаров.
В Брянской и Белгородской областях одними разрушениями не обошлось — там несколько человек погибли.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны-камикадзе ударили по производству в селе Бровничи.
«В результате целенаправленного удара по территории АПХ „Мираторг“, к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал он в своем Telegram-канале.
В Белгородской области дрон упал на автомобиль, его водитель скончался. Еще семь человек получили травмы из-за атак. Среди пострадавших четырехлетняя девочка с осколочным ранением, женщина и четверо мужчин с баротравмами, один житель региона с минно-взрывной травмой, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.
Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.