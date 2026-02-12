Загорелся колледж и военная база, власти эвакуируют целый поселок: что известно о массовой атаке на регионы

В ночь на 12 февраля беспилотники ВСУ атаковали регионы России. От ударов несколько человек погибли, в Тамбовской области загорелся колледж, а в Волгоградской области начался пожар на военном объекте.

Как рассказал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, упавший беспилотник повредил несколько зданий, в магазине начался пожар. В результате атаки двое человек получили травмы.

«Пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу», — добавил Первышов в своем Telegram-канале.

Под атаку БПЛА также попала Волгоградская область. Жителей одного из поселков срочно эвакуируют.

«В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет. В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», — рассказал глава региона Андрей Бочаров.

В Брянской и Белгородской областях одними разрушениями не обошлось — там несколько человек погибли.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны-камикадзе ударили по производству в селе Бровничи.

«В результате целенаправленного удара по территории АПХ „Мираторг“, к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал он в своем Telegram-канале.

В Белгородской области дрон упал на автомобиль, его водитель скончался. Еще семь человек получили травмы из-за атак. Среди пострадавших четырехлетняя девочка с осколочным ранением, женщина и четверо мужчин с баротравмами, один житель региона с минно-взрывной травмой, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.