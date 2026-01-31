Роковое падение и счастливый финал: юноша выпал из окна многоэтажки в Подмосковье. Новости 31 января

Мальчика доставили в реанимацию Источник: Дарья Пона / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 января.

В Турции задержали 10 звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках

В Турции задержали несколько звезд шоу-бизнеса в рамках расследования по делу о наркотиках. Его проводила Генеральная прокуратура Стамбула, пишет газета Hürriyet.

«В рамках расследования по делу о наркотиках было принято решение о задержании подозреваемых, среди которых есть и известные личности», — пишет издание.

Операция по задержанию проходила в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове. Под стражу взяли: комика Хасана Джаная Кая, певца Реймена (Юсуф Акташ), рэпера Эмирхана Чакала, а также Мазлума Актюрка, Мерта Эрена Бюльбюля, Силу Дюндар, Дондю Шахина, Бурака Гюнгера, Ахмета Кана Дюндара, Берккана Гювена и Фират Яйлу.

Подробности обвинений и дальнейшие процессуальные шаги в публикации не уточняются.

Россиянина парализовало на отдыхе в Таиланде

Во время отпуска с семьей в Таиланде мужчина из России внезапно оказался парализован. Врачи диагностировали у него редкое аутоиммунное заболевание. Транспортировка в Россию не представляется возможной из-за стоимости в 900 тысяч рублей. Супруга мужчины пытается найти деньги.

«Нам нужно как-то вывезти его в Россию, когда спадет острая фаза заболевания. Сказать, как мне тяжело, — значит не сказать ничего. Иногда боль внутри такая, что хочется кричать от бессилия», — пишет сибирячка в своих соцсетях.

45-летний бизнесмен приехал в Таиланд вместе с женой и дочерью из Новосибирска в начале декабря прошлого года, чтобы провести там зиму. Семья жила на вилле, супруги посещали спортивный зал, и отдых протекал благополучно до 17 января. В этот день утром мужчина почувствовал онемение в руках, а уже через сутки утратил способность передвигаться.

Во время обследования тайские врачи диагностировали у мужчины «синдром Гийена — Барре» — редкое аутоиммунное заболевание, поражающее нервы черепа и периферической нервной системы. Среди симптомов у больных обычно проявляется мышечная слабость и потеря чувствительности, а в тяжелых случаях возможен полный паралич. Как правило, причиной возникновения недуга являются осложнения после вирусной или бактериальной инфекции.

По информации супруги россиянина, 30 января им удалось собрать 450 тысяч для транспортировки мужа в Россию. Также необходимо оплачивать пребывание в больнице — около тысячи долларов в сутки.

Мужчину в тяжелом состоянии выписывают из госпиталя 31 января, потому что страховая компания не дала разрешение на продолжение стационара и терапии. Для перелета россиянину требуется самолет с салоном бизнес-класса, чтобы обеспечить возможность размещения его горизонтально на специальных носилках.

«Когда-нибудь мы будем вспоминать это как страшный сон. Но сейчас этот ад не заканчивается ни на минуту. Мне просто хочется проснуться, и чтобы всего этого не было», — делится переживаниями сибирячка.

Перед семьей теперь стоит два пути: либо самим искать деньги и возвращаться домой, либо же использовать собранные средства на реабилитацию в Таиланде.

Женщина обратилась за поддержкой в посольство России в Таиланде и Минздрав. По возвращении домой мужчине предстоит полугодовая реабилитация, на которую понадобится около 3,5 миллиона рублей.

Мужчину должны выписать из больницы 31 января, пишет супруга Источник: pm_by_sheina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Определить риски раннего старения теперь можно бесплатно

Правительство утвердило примерный список бесплатных медицинских обследований для выявления факторов раннего старения. В рамках программы россияне смогут пройти клинический анализ крови с определением скорости оседания эритроцитов (СОЭ), общий анализ мочи и биохимическое исследование крови, включающее измерение уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния и фактора некроза опухоли. Эти обследования доступны по ОМС и предназначены для людей, чей биологический возраст превышает календарный на пять лет и более.

Также проведут исследование крови для определения уровня инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина (НВА1c), тестостерона (у мужчин) и эстрадиола (у женщин). Еще у пациентов проверят показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы.

Кроме того, запланированы исследования для обнаружения рисков развития нарушений психоэмоционального состояния и обмена веществ, ожирения, признаков снижения когнитивных функций.

Обследования будут проводить в центрах медицины здорового долголетия, передает РИА Новости.

Помимо этого, ученые предложили ввести важные прививки для пожилых людей. Эти предложения сейчас обсуждают в Госдуме. По информации заместителя президента РАН, академика РАН, президента ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научного руководителя ИМД РНИМУ имени Пирогова Александра Румянцева, в списке пять вакцин: от гриппа, пневмококка, гемофильной палочки, ветрянки и ВПЧ.

Иностранцам с судимостью запретят въезд в Россию

В Россию хотят запретить въезд мигрантам с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Законопроект в Госдуму планирует внести депутат Леонид Слуцкий.

«ЛДПР настаивает на том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, уже имеющим судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, необходимо пожизненно запретить въезд в нашу страну», — сказал Слуцкий.

Согласно пояснительной записке, по действующему законодательству в отношении осужденных иностранных граждан действуют меры по недопущению на определенный период въезда на территорию РФ. Но при этом растет количество преступлений, совершаемых мигрантами. Слуцкий подчеркнул, что безопасность россиян должна быть в приоритете.

«Российские граждане не должны бояться, что окажутся вечером на одной улице с мигрантом, имеющим в своем „послужном списке“ грабеж, разбой или, что хуже того, убийство. Не должны бояться отпустить своего ребенка одного в школу или к друзьям на соседней улице», — отметил депутат.

Правительство РФ ввело новый запрет на экспорт бензина и дизеля

В России ввели новый временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Действие постановления продлится до 31 июля 2026 года.

Однако исключение сделали для непосредственных производителей. Они смогут экспортировать автомобильный бензин. Отмечается, что эта мера призвана не допустить затоваривания их производственных мощностей.

Новые правила начнут действовать сразу после их официальной публикации.

Названы признаки мошенничества при поиске работы

В МВД России рассказали, как мошенники обманывают россиян, находящихся в поиске работы. По информации ведомства, если вам предлагают работу без договора, а общение происходит исключительно в мессенджерах, то это один из поводов насторожиться.

Кроме того, признаками мошенничества могут быть обещание фиксированного процента от выполненных заданий при поиске подработки. Часто аферисты используют эти схемы, чтобы избежать ответственности и получить доступ к персональным данным или финансам соискателей.

В МВД рекомендуют тщательно проверять работодателя, не переводить деньги за «гарантии трудоустройства» и настаивать на официальном оформлении.

В переговорах России и Украины произошел резкий поворот

Россия и Украина готовы к переговорам без участия США. Сегодня об этом объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Да… думаю, у них (переговоров. — Прим. ред.) есть шанс. Мы старались», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов, могут ли переговоры стран идти без участия его спецпосланников.

Американский лидер не стал вдаваться в подробности того, какие форматы участия Штатов в будущих переговорах в настоящее время обсуждаются администрацией. Кроме того, он вновь подчеркнул, что стороны «подошли близко к решению конфликта».

Первые российские спортсмены начали тренировки на олимпийских трассах в Италии

Отобравшиеся на Игры-2026, российские нейтральные лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева прилетели в Италию. Спортсмены уже начали тренироваться на олимпийских трассах.

«Спортсмены [Коростелев и Непряева] приехали на трассы, тренируются. Сегодня первый день. До этого они тренировались в Швейцарии», — рассказал ТАСС тренер Данил Акимов.

Кстати, Акимов также является обладателем нейтрального статуса как представитель персонала спортсмена.

Известно, что первой из российских спортсменов бороться за олимпийские медали начнет Непряева. 7 февраля она выйдет на старт скиатлона. На следующий день будет соревноваться в этой дисциплине лыжных гонок Коростелев.

1 февраля вылетят в Италию российские саночники и конькобежцы. Все они начнут выступления на Олимпийских играх раньше представителей других видов спорта.

Подросток выпал из окна многоэтажки в Подмосковье

Юноша выжил после падения с 16-го этажа в подмосковном Домодедово. Подробности об этом публикует «Московский комсомолец».

Подросток выжил благодаря тому, что упал в большой сугроб — это смягчило удар. Мальчика с многочисленными переломами доставили в реанимацию Домодедовской больницы.