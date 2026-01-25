Уничтожен дом: при пожаре в Ярославской области погиб человек

Пожар тушили почти 12 часов Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

24 января в 03:18 в Ярославской области произошло возгорание. В деревне Бор Некрасовского округа вспыхнул дом. На место происшествия выехали 24 пожарных и 7 машин техники.

Пожар тушили почти 12 часов, до 14:25. Предварительная причина возгорания, как сообщили в МЧС, устанавливается. В результате ЧП дом площадью 150 квадратных метров полностью уничтожен огнем. Не обошлось и без пострадавших.

«К сожалению, один человек погиб, один человек травмирован», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Всего за 24 января спасатели побороли девять техногенных пожаров. Огонь в этот день захватил дома в Рыбинске, Угличе и Ярославском округе.

Ранее, 21 января, загорелся продуктовый магазин в Красных Ткачах. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети. Как сообщили в ведомстве, огонь уничтожил 10 метров проводки и 12 квадратных метров потолка. Закопчены стены, а также товар на площади 64 квадратов.