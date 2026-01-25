НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

пасмурно, без осадков

ощущается как -21

0 м/c,

 761мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
При пожаре в Ярославской области погиб человек
Открытие мемориала Высоцкому
Куда поехать в отпуск в 2026 году
Прогноз погоды в Ярославле
Бизнес на ИИ-фотосессиях
Зачем нужно окно между ванной и кухней
Происшествия Уничтожен дом: при пожаре в Ярославской области погиб человек

Уничтожен дом: при пожаре в Ярославской области погиб человек

Подробностями поделились в МЧС по Ярославской области

387
Пожар тушили почти 12 часов | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUПожар тушили почти 12 часов | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Пожар тушили почти 12 часов

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

24 января в 03:18 в Ярославской области произошло возгорание. В деревне Бор Некрасовского округа вспыхнул дом. На место происшествия выехали 24 пожарных и 7 машин техники.

Пожар тушили почти 12 часов, до 14:25. Предварительная причина возгорания, как сообщили в МЧС, устанавливается. В результате ЧП дом площадью 150 квадратных метров полностью уничтожен огнем. Не обошлось и без пострадавших.

«К сожалению, один человек погиб, один человек травмирован», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Всего за 24 января спасатели побороли девять техногенных пожаров. Огонь в этот день захватил дома в Рыбинске, Угличе и Ярославском округе.

Ранее, 21 января, загорелся продуктовый магазин в Красных Ткачах. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети. Как сообщили в ведомстве, огонь уничтожил 10 метров проводки и 12 квадратных метров потолка. Закопчены стены, а также товар на площади 64 квадратов.

В ночь на 20 января в Ярославле случился пожар в автосервисе, сгорели восемь машин. Очевидцы сообщали о хлопках в здании. Известно, что внутри находились газовые баллоны. На месте происшествия работали 32 спасателя и 12 пожарных машин. На борьбу с возгоранием ушло почти четыре часа. После пожара в МЧС назначили проверку.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пожар МЧС Пострадавший
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
34 минуты
Дача, дача! Вот она была, и нету!🥲
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Рекомендуем