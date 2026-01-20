НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Были громкие хлопки»: в Ярославле произошел крупный пожар в автосервисе. Видео

«Были громкие хлопки»: в Ярославле произошел крупный пожар в автосервисе. Видео

Подробности от очевидцев и МЧС

897
В Ярославле горел автосервис на улице Сахарова

В Ярославле горел автосервис на улице Сахарова

Источник:

читательница 76.RU, МЧС по Ярославской области / Max.ru

В Ярославле в ночь на 20 января сгорел автосервис на улице Сахарова около дома № 20/3. Фото и видео пожара очевидцы выложили в соцсети. В постах сообщали о том, что во время горения были слышны хлопки.

«Были очень громкие хлопки», — рассказала порталу 76.RU жительница дома на улице Сахарова.

Как сообщили в МЧС по Ярославской области, сообщение о происшествии поступило в 23 часа 04 минуты.

Возгорание произошло в ночь на 20 января

Возгорание произошло в ночь на 20 января

Источник:

МЧС по Ярославской области / Max.ru

«По прибытию подразделений происходило открытое горение автосервиса. Предварительно внутри помещения находились автомобили и газовые баллоны», — рассказали в МЧС.

На месте происшествия работало 32 спасателя и 12 пожарных машин. В 00 часов 03 минуты была объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 00 часов 23 минуты — ликвидация открытого горения. В 2 часа 40 минут объявлена полная ликвидация пожара.

Видео с места происшествия

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram, МЧС по Ярославской области / Max.ru

Огнем было повреждено здание автосервиса, уничтожено имущество внутри, повреждено два бытовых строения. Сгорели 8 легковых автомобилей, еще три автомобиля повреждены.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Гость
1 час
Опять новояз - "хлопки и задымление"
Гость
1 час
Вот и оставь свой автомобиль в сервисе
