Сгорели 8 машин: стала известна предварительная причина крупного пожара в автосервисе Ярославля

В МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославском автосервисе Источник: МЧС по Ярославской области / Max.ru

Стала известна предварительная причина пожара в автосервисе на улице Сахарова в Ярославле. Происшествие случилось в ночь на 20 января.

«Дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории предварительно установили, что пожар в автосервисе произошел из-за аварийного режима работы электросети», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Напомним, сообщение о возгорании поступило спасателям 19 января в 23 часа 04 минуты. Очевидцы сообщали о хлопках в здании (известно, что внутри находились газовые баллоны). на месте происшествия работали 32 спасателя и 12 пожарных машин. Полная ликвидация пожара была объявлена в 2 часа 40 минут 20 января.

Огнем было повреждено здание автосервиса, уничтожено имущество внутри, повреждено два бытовых строения. Сгорели 8 легковых автомобилей, еще три машины повреждены. К счастью, никто из людей не пострадал.