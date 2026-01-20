НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

 756мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,82
EUR 91,20
ПСБ: главные события года
Международные рейсы из Ярославля
Опустевший ТЦ
Как отмечают праздники в доме престарелых
Стала героиней телешоу
Жизнь с четверняшками
Происшествия Сгорели 8 машин: стала известна предварительная причина крупного пожара в автосервисе Ярославля

Сгорели 8 машин: стала известна предварительная причина крупного пожара в автосервисе Ярославля

Об этом сообщили в МЧС

355
В МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославском автосервисе | Источник: МЧС по Ярославской области / Max.ruВ МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославском автосервисе | Источник: МЧС по Ярославской области / Max.ru

В МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославском автосервисе

Источник:

МЧС по Ярославской области / Max.ru

Стала известна предварительная причина пожара в автосервисе на улице Сахарова в Ярославле. Происшествие случилось в ночь на 20 января.

«Дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории предварительно установили, что пожар в автосервисе произошел из-за аварийного режима работы электросети», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Напомним, сообщение о возгорании поступило спасателям 19 января в 23 часа 04 минуты. Очевидцы сообщали о хлопках в здании (известно, что внутри находились газовые баллоны). на месте происшествия работали 32 спасателя и 12 пожарных машин. Полная ликвидация пожара была объявлена в 2 часа 40 минут 20 января.

Огнем было повреждено здание автосервиса, уничтожено имущество внутри, повреждено два бытовых строения. Сгорели 8 легковых автомобилей, еще три машины повреждены. К счастью, никто из людей не пострадал.

Проверка по факту пожара продолжается.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар МЧС Автосервис
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Рекомендуем