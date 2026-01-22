Под Ярославлем загорелся магазин. Фото с места ЧП

В Ярославском округе вспыхнул продуктовый магазин. Пожар в Красных Ткачах случился 21 января. Огонь появился около четырех часов дня, когда в торговой точке были люди.
«Звеньями газодымозащитной службы из здания эвакуировано 11 человек, никто из них не пострадал», — сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным спасателей, предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети.
«Огнем уничтожены 10 метров проводки, потолок армстронг на площади 12 квадратных метров. Закопчены стены и потолок, а также товар на площади 64 квадрата», — прокомментировали в ведомстве.
Назначена проверка.
В ночь на 20 января в Ярославле случился пожар в автосервисе, сгорели восемь машин. Очевидцы сообщали о хлопках в здании. Известно, что внутри находились газовые баллоны. На месте происшествия работали 32 спасателя и 12 пожарных машин. На борьбу с возгоранием ушло почти четыре часа. После пожара в МЧС назначили проверку.