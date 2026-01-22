НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Под Ярославлем загорелся магазин. Фото с места ЧП

Под Ярославлем загорелся магазин. Фото с места ЧП

В МЧС озвучили предварительную причину пожара

176
Под Ярославле сгорел продуктовый магазин | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / MaxПод Ярославле сгорел продуктовый магазин | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / Max

Под Ярославле сгорел продуктовый магазин

Источник:

ГУ МЧС По Ярославской области / Max

В Ярославском округе вспыхнул продуктовый магазин. Пожар в Красных Ткачах случился 21 января. Огонь появился около четырех часов дня, когда в торговой точке были люди.

«Звеньями газодымозащитной службы из здания эвакуировано 11 человек, никто из них не пострадал», — сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети.

Подвесной потолок рухнул после пожара | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / MaxПодвесной потолок рухнул после пожара | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / Max
Также обгорело 10 метров проводки | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / MaxТакже обгорело 10 метров проводки | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / Max
Стены в торговом зале закоптило | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / MaxСтены в торговом зале закоптило | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / Max
+2
Последствия пожара на фото | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / MaxПоследствия пожара на фото | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / Max
Также оказался уничтожен товар | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / MaxТакже оказался уничтожен товар | Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / Max

«Огнем уничтожены 10 метров проводки, потолок армстронг на площади 12 квадратных метров. Закопчены стены и потолок, а также товар на площади 64 квадрата», — прокомментировали в ведомстве.

Назначена проверка.

В ночь на 20 января в Ярославле случился пожар в автосервисе, сгорели восемь машин. Очевидцы сообщали о хлопках в здании. Известно, что внутри находились газовые баллоны. На месте происшествия работали 32 спасателя и 12 пожарных машин. На борьбу с возгоранием ушло почти четыре часа. После пожара в МЧС назначили проверку.

Не все электроустановочные изделия одинаково полезны. И совсем мало полезных электриков. Цифровизация и прочие чудеса техники неминуемо ведут к дисквалификации общества. Технический прогресс и технологическая грамотность людей вектора противоположной направленности.
Рекомендуем