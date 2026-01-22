Под Ярославлем загорелся магазин. Фото с места ЧП

Под Ярославле сгорел продуктовый магазин Источник: ГУ МЧС По Ярославской области / Max

В Ярославском округе вспыхнул продуктовый магазин. Пожар в Красных Ткачах случился 21 января. Огонь появился около четырех часов дня, когда в торговой точке были люди.

«Звеньями газодымозащитной службы из здания эвакуировано 11 человек, никто из них не пострадал», — сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети.

+2

«Огнем уничтожены 10 метров проводки, потолок армстронг на площади 12 квадратных метров. Закопчены стены и потолок, а также товар на площади 64 квадрата», — прокомментировали в ведомстве.

Назначена проверка.