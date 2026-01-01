«Эвакуировались 20 человек»: в Ярославской области под Новый год произошел пожар в жилом доме. Видео

В жилом доме в Рыбинске вспыхнул пожар Источник: МЧС России по Ярославской области

В Рыбинске Ярославской области вспыхнул пожар в жилом двухэтажном доме на улице Чебышева. Всё произошло вечером 31 декабря 2025 года.

«С балкона горящей квартиры пожарными были спасены двое мужчин. Один из них был травмирован. Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек», — сообщили спасатели ГУ МЧС России по Ярославской области.

Огонь тушили 19 человек личного состава и пять единиц техники.

На видео — кадры, как тушили пожар Источник: МЧС России по Ярославской области

«В результате пожара уничтожено имущество на 25 квадратных метрах, а квартира закопчена на площади 60 квадратов. Также на чердачном помещении повреждена обрешетка кровли и стропильная система на пяти квадратах», — уточнили в МЧС.

Причина пожара пока не известна. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются дознавателями МЧС России.