Происшествия «Эвакуировались 20 человек»: в Ярославской области под Новый год произошел пожар в жилом доме. Видео

«Эвакуировались 20 человек»: в Ярославской области под Новый год произошел пожар в жилом доме. Видео

Подробности произошедшего

313
В жилом доме в Рыбинске вспыхнул пожар | Источник: МЧС России по Ярославской областиВ жилом доме в Рыбинске вспыхнул пожар | Источник: МЧС России по Ярославской области

В жилом доме в Рыбинске вспыхнул пожар

Источник:

МЧС России по Ярославской области

В Рыбинске Ярославской области вспыхнул пожар в жилом двухэтажном доме на улице Чебышева. Всё произошло вечером 31 декабря 2025 года.

«С балкона горящей квартиры пожарными были спасены двое мужчин. Один из них был травмирован. Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек», — сообщили спасатели ГУ МЧС России по Ярославской области.

Огонь тушили 19 человек личного состава и пять единиц техники.

На видео — кадры, как тушили пожар

Источник:

МЧС России по Ярославской области

«В результате пожара уничтожено имущество на 25 квадратных метрах, а квартира закопчена на площади 60 квадратов. Также на чердачном помещении повреждена обрешетка кровли и стропильная система на пяти квадратах», — уточнили в МЧС.

Причина пожара пока не известна. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются дознавателями МЧС России.

Вся квартира на втором этаже, где и произошел пожар, обуглена | Источник: МЧС России по Ярославской областиВся квартира на втором этаже, где и произошел пожар, обуглена | Источник: МЧС России по Ярославской области
19 спасателей были привлечены к тушению пожара | Источник: МЧС России по Ярославской области19 спасателей были привлечены к тушению пожара | Источник: МЧС России по Ярославской области
И пять единиц техники спасателей | Источник: МЧС России по Ярославской областиИ пять единиц техники спасателей | Источник: МЧС России по Ярославской области

В Новый год произошла трагедия в Швейцарии. В баре Le Constellation на курорте Кран-Монтане взорвалась пиротехника. Порядка 100 посетителей получили ранения, сообщает Le Nouvelliste. Десятки человек погибли.

