Десятки погибших, больницы переполнены: что известно о взрыве на швейцарском курорте — кадры

Окончательное число жертв еще неизвестно Источник: DeccanChronicle / Х

Около 40 человек погибли при взрыве в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтане. Порядка 100 посетителей получили ранения, пишет Le Nouvelliste. Расскажем все, что известно к этому часу.

Взрыв произошел в подвале бара около 1:30 ночи по местному времени (3:30 мск), после чего на первом этаже здания вспыхнул пожар. На тот момент в заведении находилось более 100 посетителей, общая вместимость составляет до 400 человек.

Источник: DeccanChronicle / Х

Многие получили тяжелые ожоги, передает телеканал RTS. Местные больницы переполнены. Раненых в том числе госпитализируют с помощью санитарных вертолетов. Над Кран-Монтаной ввели бесполетную зону для других воздушных судов.

При этом горнолыжный курорт продолжает работу, сообщили РИА Новости в полиции.

Источник: RTS

«На данный момент мы не можем подтвердить окончательное число жертв. Горнолыжная станция продолжает работу, оцеплен лишь сектор пожара», — заявили в пресс-службе ведомства.

Посольство России в Швейцарии не получало информацию о пострадавших гражданах РФ при взрыве на Кран-Монтана, рассказали ТАСС в пресс-службе диппредставительства.