Люди погибли во время взрыва на горнолыжном курорте, а на Курилах произошло землетрясение: что случилось в России и мире на Новый год

150-летняя церковь в Амстердаме не подлежит восстановлению Источник: Joseph Kozlak / NL Times

Новогодняя ночь ассоциируется с весельем и чудом, но, к сожалению, в этом году ее запомнили не только яркими фейерверками и поздравлениями, но и происшествиями по всему миру. Расскажем подробнее о самых важных.

Атака беспилотников

За прошлую ночь над регионами сбили 168 беспилотников. Под ударом оказалось семь территорий:

61 дрон уничтожили над Брянской областью;

25 — над территорией Краснодарского края;

24 — над акваторией Азовского моря;

23 — над Тульской областью;

16 — над Республикой Крым;

12 — над Московским регионом, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву;

7 — над территорией Калужской области.

Сообщения о попытках атаковать столицу поступали до самого утра. Несколько аэропортов ввели ограничения на полеты.

Однако сильнее всего досталось Херсонской области. Удар по кафе и гостинице на побережье Черного моря произошел почти под бой курантов.

По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте.

«Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», — сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших.

В Хабаровской области пенсионер погиб при пожаре

В Хабаровске во время пожара погиб 78-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«В квартире обгорели кухонный гарнитур и потолок на общей площади 10 квадратов. Пожар ликвидирован до прибытия огнеборцев. На месте обнаружен 78-летний мужчина без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства возгорания устанавливаются дознавателями МЧС России и следственными органами. Рассматриваются разные причины, в том числе и короткое замыкание электропроводки.

В Швейцарии произошел взрыв на горнолыжном курорте

В баре на горнолыжном курорте в Швейцарии произошел взрыв. Погибли как минимум 10 человек и еще десять пострадали, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

«Швейцарская полиция сообщила телеканалу Sky News, что в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте погибли по меньшей мере десять человек и еще десять получили ранения», — говорится в сообщении.

Источник: RTS

По данным телеканала, полиция Швейцарии не считает происшествие терактом.

Салют едва не спалил квартиру в Краснодаре

В Краснодаре на балконе многоэтажного дома из-за салюта вспыхнул пожар. Все произошло из-за того, что фейерверк неожиданно поменял траекторию полета и залетел в открытое окно.

Те, кто пускал салют быстро ушли, пишет Telegram-канал Kub Mash. К счастью, хозяева пострадавшей квартиры оперативно потушили пожар.

В Сирии произошел теракт

Один сотрудник полиции погиб, несколько получили ранения в результате теракта в центре города Алеппо на западе Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

«В результате самоподрыва террориста-смертника, нацеленного на полицейский патруль в районе Баб аль-Фарадж города Алеппо, погиб один человек, несколько сотрудников внутренних сил безопасности получили ранения», — пишет издание.

Место происшествия оцепили. Началось расследование.

На Курилах произошло землетрясение

В Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Жители Северо-Курильска ощутили подземный толчок силой два балла. Эпицентр находился в 60 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир на глубине 60 километров, рассказала Семенова в беседе с РИА Новости. Тревога цунами не объявлялась.

Под Уфой два брата получили сильнейшие ожоги

Под Уфой два брата попали в больницу после новогодней ночи в бане. Один из них получил серьезные травмы.

Пожар произошел в деревне Шмидтово Уфимского района. Огонь в бане удалось потушить, но двое братьев, 1993-го и 1990-го годов рождения, получили серьезные ожоги и попали в больницу. У старшего брата поражено 80% тела, а у младшего — 30%.

По данным источника UFA1.RU, пожар случился из-за взрыва газового баллончика, который использовался для розжига. Эту версию предварительно подтверждают и спасатели.

В Амстердаме сгорела 150-летняя церковь

Сильный пожар уничтожил 150-летнее здание церкви Вонделкерк, расположенной в центре Амстердама. Об этом сообщает NH Nieuws.

Огонь быстро охватил весь храм. Причины пожара пока не установлены. Одна из башен церкви обрушилась. Как пишет издание, памятник архитектуры не подлежит восстановлению.

Источник: Franceat média / X

Жителей близлежащих домов эвакуировали. В экстренных службах уточнили, что точное число затронутых зданий и улиц пока неизвестно, поскольку тлеющие части старой древесины разносились ветром в сторону центра города.

Церковь была построена в 1872–1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса в неоготическом стиле. Здание расположено рядом с парком Вондела и является объектом национального культурного наследия Нидерландов.

Девушку в Краснодарском крае придавило крышей, которая обрушилась под тяжестью снега

Немного ранее, еще 31 декабря, в Краснодарском края под тяжестью мокрого снега обрушились крыши двух жилых домов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

На переулке Фестивальном в городе Белореченске из-за обрушения крыши частного дома погибла 22-летняя девушка, еще одного пострадавшего с травмами был доставили в центральную районную больницу.