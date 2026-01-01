НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Били всю новогоднюю ночь и нацелились на Москву: почти 170 беспилотников атаковали Россию

Били всю новогоднюю ночь и нацелились на Москву: почти 170 беспилотников атаковали Россию

На месте падения обломков работают экстренные службы

Без разрушений из-за дронов не обошлось (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Без разрушений из-за дронов не обошлось (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В новогоднюю ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. 

Под ударом оказалось семь территорий:

  • 61 дрон уничтожили над Брянской областью;

  • 25 — над территорией Краснодарского края;

  • 24 — над акваторией Азовского моря;

  • 23 — над Тульской областью;

  • 16 — над Республикой Крым;

  • 12 — над Московским регионом, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву;

  • 7 — над территорией Калужской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с наступившим Новым годом. Однако праздничное настроение продлилось недолго. Затем он восемь раз писал в своем Telegram-канале о летевших беспилотниках на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью. К счастью, как сообщил глава региона Александр Богомаз, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Тульской области во время атаки повреждения получили фасад и забор частного домовладения. На месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Другие регионы пока сообщили о последствиях ударов. Мы будем следить за развитием событий.

Как мы ранее сообщали, из-за угрозы в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения. Такие же меры приняли в Ижевске, Калуге и Ульяновске.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

  • какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда…).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.





Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Новогодняя ночь Минобороны РФ
