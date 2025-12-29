В Ярославской области произошло тройное ДТП с пострадавшими. Видео

В Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

В Ярославской области вечером 29 декабря произошло тройное ДТП с пострадавшими. На дороге «Рыбинск-Ярославль» столкнулись «Рено», «Хендай» и пикап.

Проезжавшие мимо автомобилисты показали последствия аварии. Одну из машин выбросило с дороги. Еще одна разбитая легковушка встала на обочине. Третий автомобиль с вмятым капотом остался посреди дороги. На проезжей части разбросаны куски пластика, какие-то вещи и осколки. Рядом видны машины спасателей МЧС и скорой помощи.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что по имеющимся данным пострадал 67-летний водитель «Рено» и пассажир этой же легковушки. Подробные данные станут известны позднее.