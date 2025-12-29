НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия В Ярославской области произошло тройное ДТП с пострадавшими. Видео

В Ярославской области произошло тройное ДТП с пострадавшими. Видео

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

1 329
В Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comВ Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

В Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими

Источник:

Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

В Ярославской области вечером 29 декабря произошло тройное ДТП с пострадавшими. На дороге «Рыбинск-Ярославль» столкнулись «Рено», «Хендай» и пикап.

Проезжавшие мимо автомобилисты показали последствия аварии. Одну из машин выбросило с дороги. Еще одна разбитая легковушка встала на обочине. Третий автомобиль с вмятым капотом остался посреди дороги. На проезжей части разбросаны куски пластика, какие-то вещи и осколки. Рядом видны машины спасателей МЧС и скорой помощи.

На дороге столкнулись три автомобиля

Источник:

Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что по имеющимся данным пострадал 67-летний водитель «Рено» и пассажир этой же легковушки. Подробные данные станут известны позднее.

Ранее стало известно, что бывший судья из Москвы станет фигурантом уголовного дела о ДТП с пострадавшими в Ярославской области. Авария произошла на трассе М-8 в Переславском округе 20 апреля 2025 года. В столкновении получила травмы супружеская пара.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
1
Гость
16 минут
Конкретное место аварии указать на местности сложно ??
Читать все комментарии
Гость
