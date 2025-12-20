НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия На трассе смерти Тюмень — Омск разбился автобус с детьми: есть погибшие. Кадры

На трассе смерти Тюмень — Омск разбился автобус с детьми: есть погибшие. Кадры

Водитель скончался в карете скорой помощи

69
От автобуса не осталось живого места | Источник: Омская полиция / Telegram От автобуса не осталось живого места | Источник: Омская полиция / Telegram

От автобуса не осталось живого места

Источник:

Омская полиция / Telegram

В Омской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. Шесть человек погибли, еще несколько пострадали, среди них есть дети. Рассказываем всё, что известно об аварии.

В ДТП попало несколько фур

Источник:

«Омск Live» / Vk.com

«Предварительно установлено: водитель „Вольво“, двигаясь по вышеуказанной дороге в направлении города Омска, в районе 548-го км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут Омск — Крутинка). В дальнейшем произошло столкновение автомобилей „Тойота“, двух КАМАЗов и „Вольво“», — сообщили в УМВД РФ по Омской области. 

Не все участники аварии выжили | Источник: Омская полиция / Telegram Не все участники аварии выжили | Источник: Омская полиция / Telegram

Не все участники аварии выжили

Источник:

Омская полиция / Telegram

По предварительным данным, от полученных травм в карете скорой медицинской помощи скончался водитель автобуса, а пять его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда медиков, еще пять человек, которые ехали в пазике, госпитализированы. Позднее стало известно, что общее число пострадавших увеличилось до восьми, среди них есть дети. 

«Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. По оперативным данным, шесть человек погибли. Травмированы восемь человек, из них два ребенка», — доложили в МЧС Омской области. 

В ДТП участвовали несколько машин | Источник: Омская полиция / Telegram В ДТП участвовали несколько машин | Источник: Омская полиция / Telegram

В ДТП участвовали несколько машин

Источник:

Омская полиция / Telegram

На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в СУ СК России по Омской области. 

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, на месте работает его заместитель Алексей Ромахин, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, министр региональной безопасности Алексей Кубиц и глава Любинского района Абай Ракимжанов. 

Трасса считается очень опасной | Источник: Омская полиция / Telegram Трасса считается очень опасной | Источник: Омская полиция / Telegram

Трасса считается очень опасной

Источник:

Омская полиция / Telegram

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь под личным контролем министра здравоохранения региона Дмитрия Анатольевича Маркелова», — добавил Виталий Хоценко.

На кадрах с места аварии видно, что от передней части автобуса почти ничего не осталось. Также участниками ДТП, помимо ПАЗа, стали несколько большегрузов. Трасса Тюмень — Омск считается одной из самых опасных в России из-за высокой интенсивности движения и недостаточной ширины проезжей части.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
