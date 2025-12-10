НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Получила деньги авансом и написала расписку, но не съехала: всплыли новые подробности скандального дела Долиной

Получила деньги авансом и написала расписку, но не съехала: всплыли новые подробности скандального дела Долиной

Певица утверждает, что стала жертвой мошенников

Лариса Долина получила 1 миллион рублей аванса от Полины Лурье при продаже злополучной квартиры. Всплыли новые подробности скандального дела.

Как пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы, при оформлении сделки Долина получила задаток и дала расписку, но после перевода всей суммы отказалась съезжать. В документах указано, что Лурье нашла объявление о продаже квартиры через интернет. Женщина не знала, что жилье принадлежит знаменитой певице. Сделку ей помог оформить риелтор.

«О получении задатка в 1 миллион рублей Долиной составлена рукописная расписка. После этого между Долиной и Лурье заключен договор купли-продажи квартиры», — говорится в документах.

После оформления сделки Лурье перевела артистке оставшуюся сумму, однако певица отказалась передавать ей жилье. Тогда Полина Лурье обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Согласно материалам дела, переход права собственности по договору был зарегистрирован в ЕГРН.

«Цена квартиры составила 112 миллионов рублей и была полностью выплачена Лурье. Вместе с тем в нарушение условий договора купли-продажи квартира не была передана продавцом, а ответчики не сняты с регистрационного учета», — сказано в документах.

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках. Затем она призналась, что стала жертвой мошенников, потеряв более 100 миллионов рублей и жилье площадью около 200 квадратов. В итоге суд вернул ей недвижимость. Четверым участникам сделки назначили до семи лет колонии. Покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Решение по делу Долиной вызвало широкий общественный резонанс. Многие встали на сторону покупательницы элитной квартиры и стали бойкотировать концерты певицы, запрещать доставку своей продукции и просто сочувствовать Полине Лурье. Даже коллеги по цеху оказались недовольны.

Недавно Долина в эфире Первого канала на передаче «Пусть говорят» пообещала вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье, которая купила у нее квартиру и тут же ее потеряла. Артистка призналась, что всегда считала себя сильной и выходила из сложных ситуаций, но теперь ей очень плохо. К тому же столько денег у нее нет.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
