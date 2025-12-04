Машины вспыхнули: под Рыбинском в аварии с экскаватором погиб 49-летний водитель. Видео

Под Рыбинском водитель на иномарке врезался в экскаватор, обе машины загорелись Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram

Вечером 4 декабря 49-летний мужчина погиб в аварии по дороге из Рыбинска в Ярославль. По предварительным данным Госавтоинспекции, он не справился с управлением и выехал на обочину.

«Не справился с управлением, произвел съезд в кювет, с последующим наездом на экскаватор, находящийся в полосе отвода дороги, в результате чего произошло воспламенение транспортных средств», — прокомментировал замначальника отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Рыбинское» Алексей Володкин.

Пострадавших от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.

Легковушка буквально оказалась под экскаватором. Переднюю часть иномарки вмяло под спецтехнику.