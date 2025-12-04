НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Машины вспыхнули: под Рыбинском в аварии с экскаватором погиб 49-летний водитель. Видео

Машины вспыхнули: под Рыбинском в аварии с экскаватором погиб 49-летний водитель. Видео

Публикуем кадры с места аварии

481
Под Рыбинском водитель на иномарке врезался в экскаватор, обе машины загорелись | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / TelegramПод Рыбинском водитель на иномарке врезался в экскаватор, обе машины загорелись | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram

Под Рыбинском водитель на иномарке врезался в экскаватор, обе машины загорелись

Источник:

Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram

Вечером 4 декабря 49-летний мужчина погиб в аварии по дороге из Рыбинска в Ярославль. По предварительным данным Госавтоинспекции, он не справился с управлением и выехал на обочину.

«Не справился с управлением, произвел съезд в кювет, с последующим наездом на экскаватор, находящийся в полосе отвода дороги, в результате чего произошло воспламенение транспортных средств», — прокомментировал замначальника отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Рыбинское» Алексей Володкин.

Пострадавших от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.

Легковушка буквально оказалась под экскаватором. Переднюю часть иномарки вмяло под спецтехнику.

Напомним, 4 декабря произошло еще одно ДТП, закончившееся возгоранием. По дороге на левом берегу из Ярославля в Тутаев столкнулись УАЗ и «Лада». От удара УАЗ также вылетел на обочину и загорелся. По уточненным данным полиции, с места аварии забрали в больницу пассажира легковушки. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Смертельное ДТП Рыбинск Погибший в аварии
Комментарии
1
265968645
31 минута
Шоссе не Космос!
Читать все комментарии
Гость
