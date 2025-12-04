Машины вспыхнули: под Рыбинском в аварии с экскаватором погиб 49-летний водитель. Видео

Вечером 4 декабря 49-летний мужчина погиб в аварии по дороге из Рыбинска в Ярославль. По предварительным данным Госавтоинспекции, он не справился с управлением и выехал на обочину.
«Не справился с управлением, произвел съезд в кювет, с последующим наездом на экскаватор, находящийся в полосе отвода дороги, в результате чего произошло воспламенение транспортных средств», — прокомментировал замначальника отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Рыбинское» Алексей Володкин.
Пострадавших от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.
Легковушка буквально оказалась под экскаватором. Переднюю часть иномарки вмяло под спецтехнику.
Напомним, 4 декабря произошло еще одно ДТП, закончившееся возгоранием. По дороге на левом берегу из Ярославля в Тутаев столкнулись УАЗ и «Лада». От удара УАЗ также вылетел на обочину и загорелся. По уточненным данным полиции, с места аварии забрали в больницу пассажира легковушки. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.