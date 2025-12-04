Есть пострадавшие: под Ярославлем после аварии вспыхнул УАЗ. Видео

В четверг, 4 декабря, под Ярославлем в результате аварии вспыхнул «уазик-буханка». Все случилось около четырех часов вечера в районе деревни Дудинское.
«У нас походу тут машина взорвалась на трассе», — комментируют очевидцы с места ДТП.
Как уточнили в полиции, на дороге в Ярославском районе столкнулись УАЗ и «Лада. После удара УАЗ съехал в кювет, где загорелся.
«В [Ладе-то] хоть живы? Там мясо» — говорит закадровый голос на другом видео.
На месте работают сотрудники УМВД и МЧС. По факту аварии проводится проверка.
«Наши подразделения выехали в 16:10. В 16:32 — ликвидация открытого горения», — прокомментировали в МЧС России по Ярославской области.
По данным источника 76.RU, предварительно, в аварии пострадали два человека. Информация об их состоянии уточняется.
Судя по кадрам с места аварии, УАЗ полностью охватило огнем, машина полыхает в нескольких метрах от жилого дома.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе деревни затруднен проезд в тутаевском направлении. Судя по кадрам с места, автомобилисты двигаются по одной полосе движения. На другой — множество битых стекол и автозапчастей.