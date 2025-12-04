Есть пострадавшие: под Ярославлем после аварии вспыхнул УАЗ. Видео

Появились подробности аварии у деревни Дудинское в Ярославском районе Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В четверг, 4 декабря, под Ярославлем в результате аварии вспыхнул «уазик-буханка». Все случилось около четырех часов вечера в районе деревни Дудинское.

«У нас походу тут машина взорвалась на трассе», — комментируют очевидцы с места ДТП.

Как уточнили в полиции, на дороге в Ярославском районе столкнулись УАЗ и «Лада. После удара УАЗ съехал в кювет, где загорелся.

«В [Ладе-то] хоть живы? Там мясо» — говорит закадровый голос на другом видео.

На месте работают сотрудники УМВД и МЧС. По факту аварии проводится проверка.

«Наши подразделения выехали в 16:10. В 16:32 — ликвидация открытого горения», — прокомментировали в МЧС России по Ярославской области.

По данным источника 76.RU, предварительно, в аварии пострадали два человека. Информация об их состоянии уточняется.

Судя по кадрам с места аварии, УАЗ полностью охватило огнем, машина полыхает в нескольких метрах от жилого дома.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе деревни затруднен проезд в тутаевском направлении. Судя по кадрам с места, автомобилисты двигаются по одной полосе движения. На другой — множество битых стекол и автозапчастей.