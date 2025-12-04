НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 762мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 77,96
EUR 90,59
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Когда выпадет снег
Что подарить и как отметить Новый год
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Происшествия Есть пострадавшие: под Ярославлем после аварии вспыхнул УАЗ. Видео

Есть пострадавшие: под Ярославлем после аварии вспыхнул УАЗ. Видео

Первые данные от полиции и МЧС

756
Появились подробности аварии у деревни Дудинское в Ярославском районе | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramПоявились подробности аварии у деревни Дудинское в Ярославском районе | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Появились подробности аварии у деревни Дудинское в Ярославском районе

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В четверг, 4 декабря, под Ярославлем в результате аварии вспыхнул «уазик-буханка». Все случилось около четырех часов вечера в районе деревни Дудинское.

«У нас походу тут машина взорвалась на трассе», — комментируют очевидцы с места ДТП.

Как уточнили в полиции, на дороге в Ярославском районе столкнулись УАЗ и «Лада. После удара УАЗ съехал в кювет, где загорелся.

«В [Ладе-то] хоть живы? Там мясо» — говорит закадровый голос на другом видео.

После аварии на тутаевской дороге загорелся УАЗ

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+), Жесть Ярославль / Telegram

На месте работают сотрудники УМВД и МЧС. По факту аварии проводится проверка.

«Наши подразделения выехали в 16:10. В 16:32 — ликвидация открытого горения», — прокомментировали в МЧС России по Ярославской области.

По данным источника 76.RU, предварительно, в аварии пострадали два человека. Информация об их состоянии уточняется.

Судя по кадрам с места аварии, УАЗ полностью охватило огнем, машина полыхает в нескольких метрах от жилого дома.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе деревни затруднен проезд в тутаевском направлении. Судя по кадрам с места, автомобилисты двигаются по одной полосе движения. На другой — множество битых стекол и автозапчастей.

Дорога в районе Дудинского загружена | Источник: Яндекс. КартыДорога в районе Дудинского загружена | Источник: Яндекс. Карты

Дорога в районе Дудинского загружена

Источник:

Яндекс. Карты

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Авария Пожар
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление