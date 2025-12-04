НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Пассажиры пошли пешком»: в центре Ярославля парализовало движение из-за аварии. Видео

На одной из улиц встали семь троллейбусов

В Ярославле растет пробка из-за аварии на площади Волкова

В Ярославле растет пробка из-за аварии на площади Волкова

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 4 декабря центр Ярославля сковали пробки. Заторы образовались по улице Советской в сторону Октябрьского моста, а также по улицам Советской, Ушинского и Комсомольской в направлении Московского проспекта.

«Ехала с работы домой. Троллейбус встал, не доезжая до остановки „Площадь Волкова“, водитель предупредил, что впереди авария и дальше мы проехать не сможем. Пассажиры пошли пешком», — рассказала читательница 76.RU, попавшая в пробку.

На площади Волкова, предварительно, столкнулись легковушка и автобус. Мы запросили уточняющую информацию в полиции.

Как уточнили в ЯрГЭТе, троллейбусное движение удалось оперативно восстановить.

«Из-за ДТП стороннего транспорта на пл. Волкова в 17:13 встало движение троллейбусов маршрутов 1, 4, 8 и 9. Часть троллейбусов маршрутов 4 и 8 разворачивались на Красной площади. Движение восстановлено в 18:03», — сообщили 76.RU в ЯрГЭТе.

Сервис «Яндекс. Карты» оценивает обстановку на дорогах Ярославля в шесть баллов. Бордовым окрашены также улицы Победы и Республиканская.

Пробки в Ярославле достигли 6 баллов

Пробки в Ярославле достигли 6 баллов

Источник:

Яндекс. Карты

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
