Погибли арт-директор и звукорежиссер: что сейчас с делом о массовой аварии с «Газелями» под Ярославлем

В Ярославле продлили арест 22-летнего водителя «Ларгуса», который столкнулся с «Газелями» под Туношной. Массовая авария, в которой погибли звукорежиссер, арт-директор и водитель грузовика, случилась в декабре 2024 года.
По данным источника 76.RU, стражу продлили до 28 февраля 2026 года.
Напомним, дело об аварии с тремя погибшими передали в суд в мае 2025-го. Предварительно, житель Некрасовского района сел за руль «Ларгуса» пьяным и поехал в сторону Костромы. В районе села Туношна он не справился с управлением при попытке перестроиться. Тогда он столкнулся с одной из «Газелей».
«В результате столкновения автомобиль ГАЗ получил неуправляемое смещение влево с выездом на полосу встречного движения, повлекшим лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении аналогичным автомобилем ГАЗ, в котором находилось четверо человек», — сообщали в прокуратуре.
В аварии погибли оба водителя «Газелей» и один пассажир. Еще двух человек увезли в больницу. После смертельного ДТП возбудили уголовного дело. Обвиняемому может грозит до 15 лет в колонии.
Ранее мы рассказывали, что в одной из «Газелей» были два друга — звукорежиссер Максим Родионов и арт-директор компании «ГОРКА SOUND» Денис Лемтюгов. Мужчины возвращались домой после проведения новогоднего корпоратива, в их машине было много дорогостоящего звукового оборудования.