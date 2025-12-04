Погибли арт-директор и звукорежиссер: что сейчас с делом о массовой аварии с «Газелями» под Ярославлем

22-летний парень пойдет под суд за массовое ДТП с тремя погибшими

В Ярославле продлили арест 22-летнего водителя «Ларгуса», который столкнулся с «Газелями» под Туношной. Массовая авария, в которой погибли звукорежиссер, арт-директор и водитель грузовика, случилась в декабре 2024 года.

По данным источника 76.RU, стражу продлили до 28 февраля 2026 года.

Напомним, дело об аварии с тремя погибшими передали в суд в мае 2025-го. Предварительно, житель Некрасовского района сел за руль «Ларгуса» пьяным и поехал в сторону Костромы. В районе села Туношна он не справился с управлением при попытке перестроиться. Тогда он столкнулся с одной из «Газелей».