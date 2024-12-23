Звукорежиссер и арт-директор: что известно о погибших в массовом ДТП под Ярославлем

Что известно о погибших в массовом ДТП под Ярославлем Источник: Денис Лемтюгов / Vk.com, Макс Родионов / Vk.com, Сеть городских порталов / Юрий Скулыбердин











Ранним утром 21 декабря под Ярославлем оборвались три жизни. После корпоратива возвращались домой два друга — звукорежиссер 37 летний Максим Радионов и арт-директор компании «ГОРКА SOUND» 40-летний Денис Лемтюгов. В районе поселка Туношна они попали в тройное ДТП.

По предварительной информации, пьяный 21-летний водитель «Лада-Ларгус» при перестроении врезался в «Газель», в которой были Денис и Максим. После удара машина выехала на встречку, где столкнулась с «Газелью-Некст». Легковушка съехала в кювет.

В аварии погибли три человека. Предварительно, это оба водителя «Газелей» и пассажир. Двое получили травмы и были госпитализированы. После их отправили на амбулаторное лечение.

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В этом материале рассказываем, что известно о погибших Максиме Радионове и Денисе Лемтюгове.

Ехали с мероприятия

37-летний Максим Радионов родился и вырос в Кузнечихе Ярославской области. По образованию — технолог молочного профиля. Окончил сельхозакадемию, но свою жизнь связал с музыкой.

Как рассказал 76.RU его близкий друг Павел Лебедев, заниматься диджеингом Максим начал еще в детстве.

— Раньше у нас в местном ДК проводились всякие мероприятия, концерты, кружки. Я там занимался в театральном, а Макса был в роли звукооператора, светооператора. Нередко был диджеем. Он всем этим интересовался, это было его хобби, — рассказал Павел.

Был самоучкой. Многому научился на практике, когда работал в Доме культуры. У Максима был хороший вкус, чувство стиля, понимание в определенных жанрах. Павел Лебедев друг погибших музыкантов Дениса и Максима

После школы Максим отслужил в армии, получил образование и переехал в Ярославль. Но музыку не стал бросать. Продолжил работать «звуковиком» на местных праздниках. Со временем он скооперировался с двумя приятелями. Втроем они открыли свой бизнес — «ГОРКА SOUND». Они не только профессионально обеспечивали звук и свет на мероприятиях, но и сдавали технику в аренду.

— Их часто приглашали на концерты звезд, — рассказал друг погибших музыкантов Павел. — Причем они выезжали на мероприятия в пригород и другие регионы. Из последних — приезжала звезда 90-х Линда. Они работали у нее на сольнике.

Трое погибли в ДТП, двое пострадали — они на амбулаторном лечении Источник: читатель 76.RU

В то утро, 21 декабря, парни также возвращались с мероприятия. За рулем «Газели» был Денис.

— Они ехали из Костромы, там у них в клубе было мероприятие, — отметил в разговоре с 76.RU одноклассник Дениса Лемтюгова Али Алиев.

Осталась жена, сын и ипотека

О ДТП первой узнала жена Дениса. Она сразу же позвонила бывшей девушке Максима Радионова.

— Мне позвонила Света, бывшая девушка Макса, и в слезах сказала: «Максима не стало». У меня случился шок. Я ничего не понимал в тот момент. Потом зашел в соцсети и увидел сообщения про ДТП, — поделился Павел Лебедев.

Кадры с места ДТП Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Максим Радионов не успел создать свою семью. Он был полностью погружен в работу. У музыканта остались пожилые родители и сестра. А Денис Лемтюгов был женат, в 2017 году у пары родился первенец.

— Денис веселый и открытый парень, поэтому у нас сразу общение завязалось, — рассказал Александр Дворников. Он был знаком с музыкантами. — Он такой легкий, веселый, прикольный чувак, как и Макс. Нам втроем всегда легко было находить общие темы.

В воспоминаниях близких парни остались лучезарными, добрыми и отзывчивыми людьми.

— Мне тяжело об этом говорить, обоих я хорошо знал, — рассказал Али Алиев. — С Денисом учились в одной школе, выросли вместе. После выпуска он стал диджеем. Был хорошим человеком, другом. У него остались жена, сын и ипотека.

Очень жалко, что так случилось. Это просто кошмар, невосполнимая утрата. Александр Дворников друг погибших музыкантов Дениса и Максима

Грозит 15 лет тюрьмы

21-летнего водителя «Лады-Ларгус» задержали в день ДТП. 23 декабря стало известно, что Ярославский районный суд заключил его под стражу до 20 февраля 2025 года.

Автомобилиста из поселка Некрасовское обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц в состоянии алкогольного опьянения (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).