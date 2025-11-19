«Ненадлежащее поведение матери»: ярославский суд смягчил приговор водителю, сбившему 5-летнюю девочку

В Ярославской области смягчили приговор водителю, насмерть сбившему 5-летнюю девочку в Некрасовском районе. Такое решение принял суд апелляционной инстанции. В качестве смягчающего обстоятельства учли ненадлежащее поведение матери ребенка.
«Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда пришла к выводу, что судом не дана надлежащая правовая оценка тому обстоятельству, что малолетняя девочка была фактически оставлена матерью без надлежащего родительского контроля и присмотра на проезжей части дороги с автомобильным движением, — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.
При рассмотрении дела судьи обратили внимание на показания других водителей, которые проезжали в месте происшествия.
«Свидетели показали, что видели женщину на обочине, а прямо на проезжей части девочка в розовой куртке каталась на льду. Водителям приходилось сигналить, чтобы ребенок ушел с дороги, и двигаться с максимальной осторожностью. Мать ребенка находилась на противоположной стороне дороги и не сопроводила дочь по пешеходному переходу, предоставив ей это сделать самостоятельно», — отметили в суде.
Доводы матери о том, что пятилетний ребенок, который, по словам воспитателей детского сада, отличался гиперактивностью, такого контроля не требовал, вызывали у судебной коллегии недоумение.
В итоге срок отбывания водителю снизили до 2 лет 9 месяцев.
Напомним, ДТП произошло утром 15 ноября 2024 на дороге в деревне Овсяники. Водитель автомобиля ROVER наехал на ребенка на нерегулируемом пешеходе. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
По словам подсудимого, девочка неожиданно выбежала на проезжую часть. Он увидел ребенка, когда до него оставалось около 3 метров. На проезжей части был лед, девочка поскользнулась и упала прямо под колеса автомобиля. Из-за наледи автомобиль остановился не сразу.
В сентябре 2025 года водитель услышал приговор. Суд учел, что приближаясь к переходу водитель не снизил скорость, не принял во внимание сложные погодные условия. Суд первой инстанции назначил водителю в качестве наказания 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также выплату матери и бабушке погибшей девочки 500 и 600 тысяч рублей. Этот приговор был обжалован прокурором, потерпевшими и защитником осужденного.