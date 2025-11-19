НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
«Ненадлежащее поведение матери»: ярославский суд смягчил приговор водителю, сбившему 5-летнюю девочку

«Ненадлежащее поведение матери»: ярославский суд смягчил приговор водителю, сбившему 5-летнюю девочку

Как он ответит за гибель ребенка

Смягчили приговор водителю, насмерть сбившему пятилетнюю девочку | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramСмягчили приговор водителю, насмерть сбившему пятилетнюю девочку | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Смягчили приговор водителю, насмерть сбившему пятилетнюю девочку

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области смягчили приговор водителю, насмерть сбившему 5-летнюю девочку в Некрасовском районе. Такое решение принял суд апелляционной инстанции. В качестве смягчающего обстоятельства учли ненадлежащее поведение матери ребенка.

«Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда пришла к выводу, что судом не дана надлежащая правовая оценка тому обстоятельству, что малолетняя девочка была фактически оставлена матерью без надлежащего родительского контроля и присмотра на проезжей части дороги с автомобильным движением, — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

При рассмотрении дела судьи обратили внимание на показания других водителей, которые проезжали в месте происшествия.

«Свидетели показали, что видели женщину на обочине, а прямо на проезжей части девочка в розовой куртке каталась на льду. Водителям приходилось сигналить, чтобы ребенок ушел с дороги, и двигаться с максимальной осторожностью. Мать ребенка находилась на противоположной стороне дороги и не сопроводила дочь по пешеходному переходу, предоставив ей это сделать самостоятельно», — отметили в суде.

Доводы матери о том, что пятилетний ребенок, который, по словам воспитателей детского сада, отличался гиперактивностью, такого контроля не требовал, вызывали у судебной коллегии недоумение.

В итоге срок отбывания водителю снизили до 2 лет 9 месяцев.

Видео было снято после аварии

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Напомним, ДТП произошло утром 15 ноября 2024 на дороге в деревне Овсяники. Водитель автомобиля ROVER наехал на ребенка на нерегулируемом пешеходе. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

По словам подсудимого, девочка неожиданно выбежала на проезжую часть. Он увидел ребенка, когда до него оставалось около 3 метров. На проезжей части был лед, девочка поскользнулась и упала прямо под колеса автомобиля. Из-за наледи автомобиль остановился не сразу.

В сентябре 2025 года водитель услышал приговор. Суд учел, что приближаясь к переходу водитель не снизил скорость, не принял во внимание сложные погодные условия. Суд первой инстанции назначил водителю в качестве наказания 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также выплату матери и бабушке погибшей девочки 500 и 600 тысяч рублей. Этот приговор был обжалован прокурором, потерпевшими и защитником осужденного.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Суд
Комментарии
4
Гость
7 минут
Зато теперь детские пособия мамашей не тратятся на алкоголь
Гость
14 минут
Дети в деревнях всегда бегали по дорогам и будут бегать. Дети во дворах городских домов бегали и будут бегать. Проезд там должен быть из расчета как раз на это. Скорость не выше десятки. Люди там живут и всегда жили. То, что увеличился трафик и разрешённая скорость должно быть проблемой только тех, кто едет. И не надо делать вид, что не знали, даже предположить не могли. Хотите демографию повышать? Вы тех, кто родился в расход пускает, как можете.
Читать все комментарии
Гость
