«Ненадлежащее поведение матери»: ярославский суд смягчил приговор водителю, сбившему 5-летнюю девочку

В Ярославской области смягчили приговор водителю, насмерть сбившему 5-летнюю девочку в Некрасовском районе. Такое решение принял суд апелляционной инстанции. В качестве смягчающего обстоятельства учли ненадлежащее поведение матери ребенка.

«Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда пришла к выводу, что судом не дана надлежащая правовая оценка тому обстоятельству, что малолетняя девочка была фактически оставлена матерью без надлежащего родительского контроля и присмотра на проезжей части дороги с автомобильным движением, — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

При рассмотрении дела судьи обратили внимание на показания других водителей, которые проезжали в месте происшествия.

«Свидетели показали, что видели женщину на обочине, а прямо на проезжей части девочка в розовой куртке каталась на льду. Водителям приходилось сигналить, чтобы ребенок ушел с дороги, и двигаться с максимальной осторожностью. Мать ребенка находилась на противоположной стороне дороги и не сопроводила дочь по пешеходному переходу, предоставив ей это сделать самостоятельно», — отметили в суде.

Доводы матери о том, что пятилетний ребенок, который, по словам воспитателей детского сада, отличался гиперактивностью, такого контроля не требовал, вызывали у судебной коллегии недоумение.

В итоге срок отбывания водителю снизили до 2 лет 9 месяцев.