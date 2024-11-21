«Вы чего ждете?»: жители деревни, где сбили девочку, обивали пороги чиновников из-за опасной дороги

5-летняя девочка погибла под колесами несущейся иномарки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











15 ноября Ярославскую область потрясла новость о гибели девочки на дороге в Овсяниках. Малышка попала под колеса иномарки. Водитель гнал на «лысой резине» и не успел затормозить перед выскочившим на дорогу ребенком.

Редакция 76.RU побывала в деревне Некрасовского района, где случилась авария. Рассказываем, как в местные переживают трагедию.

«Сапожки отлетели в сторону»

Дома в Овсяниках стоят вдоль двухполосной, отремонтированной дороги. Тротуаров нет, «зебры» — тоже Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жизнь в Овсяниках в холодное время замирает: в последние годы деревню оккупировали дачники, на постоянной основе остаются всего 9 «домов». Среди местных есть семьи с дошколятами и школьниками. На учебу дети добираются на школьном автобусе, в сад в соседнем Красном Профинтерне возят родители либо на личном авто, либо на автобусе. Общественный транспорт здесь проходит часто.

Мимо деревянных домиков регулярно носится транспорт. Люди едут из Красного Профинтерна в Ярославль на работу, особенно загруженное движение утром и вечером. Приближающееся авто слышно издалека. Находиться на обочине из-за снующих туда-сюда машин — некомфортно.

— Тут под сто летают, — говорят местные.

В то утро Маша (имя девочки изменено. — Прим. Ред.) с мамой собирались в детский сад. С неба валил снег, но быстро таял на сером асфальте. Около 8:30 «Ровер» мчался мимо деревни. Водитель не сбавил скорости ни перед знаком «40», ни после ограничения «20».

В это время у открытой калитки между двух домов показались две фигуры — это были Маша и мама. Мама перешла дорогу сразу, а вот дочка чуть отстала. Чтобы догнать маму, девчонка рванула на дорогу. В этот миг перед калиткой показался темный «Ровер».

Сосед 5-летней Маши Юрий Бабак слышал о трагедии:

— Мать шла на автобус, переходила дорогу. Девочка застряла, потом побежала. А тут как раз машина ехала. Ну, какая скорость? Я не проверял. Еще гололед был. Лед, сплошной лед был. Он ее сбил. Удар, и сапожки отлетели в сторону с ног. Сапожки прямо к забору влетели, — рассказал в беседе с 76.RU Сергей. — Он тащил ее 70 метров.

Маша погибла на месте.

Автомобиль протащил девочку почти на 70 метров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Вы чего ждете?»

По словам местных, в Овсяниках гоняют многие. Дорога тут, как скажут автомобилисты, яйцо кати — ровная, отремонтированная. А вот для пешеходов благоустройства нет: лишь узкая заросшая тропка. Из-за этого случаются аварии.

— В июне, этим летом, пьяные ехали. Водитель в отпуске машину купил в Москве, поддал и поехал кататься. По тротуару шли молодые с коляской. Им булыжники, которые у дороги лежат, спасли жизнь. Водитель на эти булыжники заскочил, сантиметры от коляски были. Они остались живы, — поделился воспоминаниями Сергей.

В деревне действует ограничение 20 километров в час, однако немногие автомобилисты соблюдают это правило Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Летом деревня оживляется, в каждом доме — бурная дачная жизнь. Людям приходится кое-как перебегать с одной стороны дороги на другую Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Спустя несколько часов после трагедии, едва с дороги убрали сапожки погибшей, по улице разнеслась ругань. Один из соседей звонил в администрацию с расспросами: когда установят лежачие полицейские, когда появятся камеры. Местные восприняли гибель маленькой соседки как собственную утрату.

— Не понятно, как ее сдали, эту дорогу, ее сдали ближе к августу. После ремонта тут начали гонять. До этого дорога была как обычная в России, с ямами. Эту дорогу сделали по просьбам людей, собирали письма, — сказал местный житель Андрей. — Мы их просили [установить знаки, камеры, «лежачие полицейские»], спрашивали: «Вы чего ждете?».

Вечером на дорогу опасно выходить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пешеходного перехода в деревне не видно — знаков или разметки на дороге нет. Однако по словам местных, перейти проезжую часть можно у остановки. На свой страх и риск.

В Овсяниках нет «зебры» Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

«Там белые живут, а мы — черные»

Старожила деревни Сергей Бабак добавил:

— Мы жалобы писали. Мы годами добиваемся, но не можем добиться обустройства тротуаров. <…> В Грешневе построили новую дорогу. Там знаки, освещение, остановки, посадочные места. Мы обрадовались, подумали, что и мы такую получим. Оказалось: шиш. Там белые живут, а мы — черные. Как можно равнять? Там едешь, радуешься, как только сюда заезжаешь — все.

— Ну если мы не нужны, отдайте нас в Ярославский район, мне без разницы под каким главой жить, — вклинилась в разговор жена Сергея Милитина.

Зимой возникает еще одна проблема. После очистки дороги снег с обочин не вывозят. Люди годами ходят по проезжей части. Местные завалили жалобами администрацию Красного Профинтерна. Последний раз Сергей Бабак ходил на прием к главе Некрасовского района Павлу Кулакову 12 ноября — за три дня до трагедии.

Сергей Бабак несколько раз писал обращения в администрацию по поводу дороги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сергей Бабак несколько лет просил властей помочь с обустройством тротуара и остановки. Зимой тут все завалено снегом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сергей Бабак регулярно обращается к властям из-за дороги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По словам жителей, сразу после аварии в деревне кто-то снял дорожные знаки «пешеходный переход» и «лежачий полицейский». На кадрах прокуратуры знаки есть, в момент, когда в деревню приехала редакция 76.RU, а это случилось спустя несколько часов после аварии — их уже не было.

В администрации Некрасовского района 76.RU объяснили, что специально убрали знаки, «чтобы не вводить в заблуждение участников дорожного движения». Их должны вернуть после установки реальных лежачих полицейских. Знак «пешеходный переход» 19 ноября уже вернули на место.

Кто-то снял дорожные знаки после аварии Источник: прокуратура Ярославской области / T.me, Кирилл Поверинов / 76.RU Фото сделаны в день трагедии с разницей в несколько часов Источник: прокуратура Ярославской области / T.me, Кирилл Поверинов / 76.RU

Что говорят власти

Дороги в Некрасовском районе отремонтировали совсем недавно. При чем один участок делали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», другой — силами администрации после обращений жителей.

На сайте «БКД» указано, что участок отремонтированный по нацпроекту, входит в исторический маршрут «Ярославско-Костромской луговой тракт» и ведет к популярным туристическим местам: замку купца Понизовкина, дому-музею скульптора Опекушина, а также к объектам, связанным с поэтом Николаем Некрасовым. Вот только к замку Понизовкина также ведет дорога через Овсяники, которую ремонтировали за счет администрации, а не нацпроекта.

Два отрезка отличаются визуально: на региональном участке от Шебунино до Рыбницы стоят десятки дорожных знаков, есть лежачие полицейские и дорожные ограждения, а вот от поселка Рыбницы до Красного Профинтерна через деревню Овсяники — ремонта и благоустройства обочин нет, тут лежит свежий асфальт, а вот тротуары требуют внимания.

Ремонт дороги по нацпроекту завершили в деревне Рыбницы — в полутора километрах от Овсяников Источник: Полина Авдошина / 76.RU











В администрации Некрасовского района сообщили, что установка дорожных знаков и лежачих полицейских будет, также власти пообещали рассмотреть возможность установки камер контроля скорости.

— Работы по дороге «Рыбницы-Овсяники-Тюньба-р.п. Красный Профинтерн (ул. Вокзальная, ул. Набережная, Советский переулок) в рамках заключенного контракта закончены в мае 2024 года. Следующий шаг — установка на данном участке элементов снижения скорости транспортных средств („лежачих полицейских“) и камер фиксации дорожных нарушений на участке дороги деревни Овсяники. До конца 2024 года на данном участке будут установлены два „лежачих полицейских“. Также сейчас прорабатывается вопрос установки камер фиксации дорожных нарушений, — сообщили порталу 76.RU в администрации.

После трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», водителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

— Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, т. е. запрета управлять транспортными средствами на период расследования уголовного дела, — пояснил источник 76.RU в правоохранительных органах.