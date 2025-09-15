НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Превысил скорость: в Ярославской области водителю вынесли приговор за гибель 5-летней девочки. Видео

Превысил скорость: в Ярославской области водителю вынесли приговор за гибель 5-летней девочки. Видео

Ребенок оказался под колесами его автомобиля

1 047
В Ярославской области насмерть сбили пятилетнюю девочку | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославской области насмерть сбили пятилетнюю девочку | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области насмерть сбили пятилетнюю девочку

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Некрасовском округе Ярославской области вынесли приговор по делу 40-летнего жителя деревни Яснищи, насмерть сбившего пятилетнюю девочку в ноябре 2024 года. Малышка выбежала на дорогу в деревне Овсяники.

Как рассказали правоохранители, водитель ехал быстрее, чем это было разрешено. А ребенок находился в зоне пешеходного перехода.

«Мужчина, управляя автомобилем Rover 45 с превышением допустимой скорости, совершил наезд на ребенка в зоне действия знака „Пешеходный переход“. В результате дорожно-транспортного происшествия пятилетняя девочка скончалась на месте от полученных травм», — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Видео было снято после аварии

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Водителя иномарки обвинили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого, мужчина два с половиной года не имеет права водить авто.

«Кроме того, по искам мамы и бабушки девочки суд взыскал с виновного по 800 тысяч рублей», — уточнили в ярославской областной прокуратуре.

Авария произошла утром 15 ноября 2024 года. Маша (имя девочки изменено. — Прим. ред.) с мамой собирались в детский сад. Женщина перешла дорогу, а ее дочь немного отстала. Чтобы догнать маму, девчонка рванула на дорогу. Тогда она оказалась под колесами иномарки, которая неслась по проезжей части. Ребенок погиб сразу же.

Местные жители рассказывали, что не единожды просили власти оборудовать тротуары и установить лежачие полицейские на этом участке.

Спустя месяц после трагедии их желание исполнили — в деревне появился лежачий полицейский. По словам местных, он был сделан грубо, можно было задеть подвеску автомобиля. Но люди были рады хоть какой-то неровности. Однако уже в конце июня 2025 года ее срезали. Как оказалось, по предписанию ГИБДД. Дело в том, что неровности не соответствовали ГОСТу. Их должны были вернуть обратно в июле.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
