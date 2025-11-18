НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Отбросило на встречную полосу»: в Ярославле пешехода насмерть переехали две машины. Видео

«Отбросило на встречную полосу»: в Ярославле пешехода насмерть переехали две машины. Видео

Где произошла авария

881
В Ярославле произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославле произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле произошло смертельное ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Утром 18 ноября во Фрунзенском районе Ярославля произошло смертельное ДТП. Авария с участием пешехода случилась в 7:35 на улице Щорса, в районе дома № 2.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель внедорожника «Нива Тревел» сбил 55-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

«В результате чего пешехода отбросило на встречную полосу, где на него произвел наезд автомобиль „Рено“, выезжающий с прилегающей территории улицы Щорса», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

На место выехали правоохранители

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На место вызвали бригаду скорой помощи. Медики пытались спасти пострадавшего пешехода, но травмы оказались не совместимы с жизнью. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия», — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Водителям напомнили, что приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость и пропустить пешеходов. Автомобилистов также призвали следить за действиями других водителей. Например, если машина остановилась перед «зеброй» водитель на соседней полосе должен сделать то же самое. Продолжить поездку можно лишь убедившись в отсутствии пешеходов на дороге.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Пешеход Госавтоинспекция
Комментарии
7
Гость
13 минут
а мы сто раз писали, и в ДГХ, администрацию, обращения, тут дети в школу дорогу переходят. НА Суздальском шоссе и Ньютона просили сделать светофоры или хотя бы подсветить переходы! но приходили ответы, что не запланировано, дорого, не нужно и т.п. и вот результат - погиб человек! Тротуаров тоже нет, освещение слабое
Гость
6 минут
Пешехода жаль конечно,но Я как водитель скажу вам:думайте прежде чем переходить,не бегите,посмотрите сможет ли затормозить если быстро едет,внезапно не выходите.В темноте,а если дождь и темная одежда вообще не видно человека !!
Читать все комментарии
Гость
