«Отбросило на встречную полосу»: в Ярославле пешехода насмерть переехали две машины. Видео

В Ярославле произошло смертельное ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Утром 18 ноября во Фрунзенском районе Ярославля произошло смертельное ДТП. Авария с участием пешехода случилась в 7:35 на улице Щорса, в районе дома № 2.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель внедорожника «Нива Тревел» сбил 55-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

«В результате чего пешехода отбросило на встречную полосу, где на него произвел наезд автомобиль „Рено“, выезжающий с прилегающей территории улицы Щорса», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

На место выехали правоохранители Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На место вызвали бригаду скорой помощи. Медики пытались спасти пострадавшего пешехода, но травмы оказались не совместимы с жизнью. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия», — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.