«То ли война, то ли НЛО»: что сейчас происходит на месте самого таинственного взрыва в России и может ли он повториться

Недавно в городе появился даже указатель Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Загадочные светящиеся шары в небе, воронка с кратером в форме то ли креста, то ли звезды, сотни свидетелей и почти столько же гипотез. Сасовский взрыв 12 апреля 1991 года уже стал одним из брендов Рязанской области. Спустя десятилетия он привлекает туристов, исследователей аномальных зон и, конечно, журналистов со всего мира. Наверное, каждое приличное СМИ в России считает своим долгом написать о сасовском взрыве, а, поскольку корреспондент YA62.RU родом из Сасова, мы тоже не могли пройти мимо этой темы и съездили посмотреть, что из себя представляет знаменитая сасовская воронка сейчас, происходит ли вокруг нее что-то необъяснимое и как после взрыва изменилась жизнь города.

Произошло что-то из ряда вон выходящее

Меня саму можно считать очевидицей событий, но я была совсем маленькой и ничего не помню. Да, честно говоря, моих родных взрыв не коснулся. Мама и папа спали крепким сном, ничего не слышали, а утром повели меня в детский садик. И долго не могли понять, какой Мамай прошел ночью по городу, а также почему всё вокруг разбито. В их квартире в Северном микрорайоне всё уцелело.

Это официальная схема воронки из архива с тремя лучами Источник: стоп-кадр из документального фильма телеканала «Звезда»

Бабушка живет достаточно близко к месту взрыва, но она решила, что это звук, который иногда издают самолеты, просто чуть громче обычного. Настолько громче, что настежь распахнулась тяжелая входная дверь в доме. Утром в тот день она, как обычно, пошла на работу и только там узнала, что произошло что-то выходящее из ряда вон. Вечером обнаружила, что в доме выпала вместе со стеклом рама, причем само стекло уцелело, а рама повисла на шторке.

А вот у живущего у Вечного огня деда, а это относительно близко к месту событий, было очень громко. Он подумал: началась война, и до конца жизни был уверен, что это была вражеская атака, которую просто решили в 90-е скрыть, чтобы не волновать народ.

Эхо войны или внеземное вторжение?

Версий случившегося было много, в городе ходили разные слухи, одна из самых приземленных, что военные летчики отмечали День космонавтики и нечаянно уронили бомбу. В том числе была версия, что уронили не абы какую бомбу, а водородную. В пользу этой версии приводили пример, что окна вылетели наружу, а не вовнутрь зданий. Более серьезной была версия, что в военном самолете заканчивалось топливо, поэтому ему пришлось скинуть бомбу за городом, чтобы дотянуть до ближайшей взлетно-посадочной полосы налегке. Военные тогда действительно приезжали на место взрыва и проводили свое собственное расследование, но следов бомбы не обнаружили. Да и воронка для бомбы была очень странной — с похожим на кратер возвышением на дне посередине.

Архивные фото воронки Источник: управление культуры Сасова У основания воронки был непонятный холмик Источник: управление культуры Сасова

Второй рабочей версией был взрыв селитры: 30 тонн взрывоопасного вещества хранились неподалеку в поле, и его действительно обнаружили в воронке. Но возгорания рядом с воронкой не было, эксперты пришли к заключению, что селитра не горела, не взрывалась, а вещество просто смешалось с землей уже после взрыва.

Еще одна версия: метеорит. Ее также рассматривали, но, как и в случае с бомбой, не нашли точного подтверждения. Интриги добавляли загадочные явления, сопровождавшие взрыв — кто-то незадолго до него начал испытывать необъяснимую тревогу, многие сасовцы и пассажиры проходящих мимо станции поездов (а железная дорога недалеко от места взрыва) видели светящиеся шары и странное свечение в поле.

По свидетельствам очевидцев тех лет, пишут, что и сама воронка несколько дней светилась после происшествия. Форма воронки тоже вызывает вопросы: 30 метров в диаметре и пять метров в глубину с необъяснимыми тремя лучами — то ли в форме звезды, то ли в форме креста. В этот месяц совпали два православных праздника — Пасха и Благовещение, поэтому верующие люди начали думать, что в случившемся есть дурное предзнаменование.

Примерно через год, 28 июня, подобная воронка меньшего диаметра образовалась в районе села Фроловское чуть подальше от Сасова. Удивлял исследователей и характер поражений — ангары рядом с воронкой не пострадали, а в селах в 15 километрах от взрыва выбивало стекла и лопались трубы. В Сасово повреждения тоже были странными и не зависели напрямую от приближенности к месту взрыва. В некоторых домах в одном и том же районе города падали шкафы, а в некоторых люди мирно спали и вообще ничего не чувствовали.

Сасово прославилось на весь мир после аномального взрыва Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Председатель комиссии по ЧС, которая занималась этим расследованием, рассказывал журналистами программы «Не факт» телеканала «Звезда», что реальная причина взрыва установлена. В Сасове почти два года работали сейсмологи под руководством геофизика Евгения Борковского. Их вывод: в городе произошло специфическое землетрясение с очагом на малой глубине, но при этом с большой силой колебаний. Ими была составлена сейсмологическая карта региона, на которой они отметили глубинные разломы в этих местах.

Схема расположения воронки Источник: управление культуры Сасова

Ученые пришли к выводу, что геотектонические процессы здесь находятся в активной фазе. При движении подземных плит и их трении возникает мощный электрический разряд, и в какой-то момент возможен взрыв, подобный сасовскому. Более того, один из разломов проходит по территории города, а это означает, что повторение такого же землетрясения возможно уже в жилых районах. Звук самолета в этой версии — гул, который сопровождает землетрясения.

Конечно же, очень популярной в народе была и остается версия инопланетного вторжения. Сасово до сих пор привлекает исследователей аномальных зон наряду с местом падения Тунгусского метеорита. На месте взрыва производились раскопки, люди искали инопланетное послание. И до сих пор есть те, кто считает, что оно где-то спрятано, просто земляне не могут его обнаружить.

Та самая дорога со схемы выглядит вот так — это последний оплот цивилизации, дальше — поля Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Если верить публикациям того времени, через несколько дней после взрыва в сасовскую милицию обратился мужчина с чистосердечным признанием, он сказал, что организовал этот взрыв по приказу пришельцев. Спустя год, как говорят старожилы, в Сасове появился юродивый, который утверждал, что это был знак: скоро начнется конец света, и для того чтобы спастись, супругам нельзя спать на одной кровати вместе, нельзя раздеваться во время сна и вообще лучше спать на полу со всеми документами. Видимо, на конец света без паспорта тогда не пускали. Люди верили.

— Помню, на работе коллега всё ругалась на свою сноху, которая не хочет спать на полу в одежде, чтобы спастись, — рассказывала мне мама.

Сейчас память о тех событиях жива, но большинство горожан всё же не придают им большого значения.

«Инопланетяне для наших мест не редкость»

С Анатолием я разговорилась на Шацком мосту. Он всю жизнь прожил на Шацкой улице, недалеко от взрыва, и помнит те события.

— Я тогда проснулся от звука самолета, увидел синюю вспышку, услышал взрыв, стекла полетели, печка прочистилась. И какой-то дождь черным пятнами пошел. Вышел на улицу, все соседи тоже вышли: что такое, что такое? Все разволновались. Сахров дядя Коля, бывший милиционер, ко мне пришел. Ну потом машина подъехала. «Мужики, что случилось?» — спрашиваем. Говорят: «Не знаем, ехали-ехали, потом удар, еще удар, взрыв синий-синий, даже сигарета из зубов вылетела».

— А верите в версию НЛО?

— Да какая на хрен НЛО!

— А в городе испугались?

— Пошел я после этого, значит, на работу, по городу шел пешком, а там все стекла побиты, вот сейчас где Госбанк, там был универмаг раньше, все витрины большие были в нем побиты. На работу один мужик пришел, говорит: «Как от сердца отлегло». Он нажрался накануне, а утром как глянул: «Мама родная, все окна расколотил, это ж надо было так нахреначиться». Собрался и убежал на работу, мол, «не знал, куда теперь идти, баба увидит и посадит, а тут, оказывается, не я виноват, а пришельцы».

Екатерина Александровна, с которой мы говорим недалеко от Шацкой, тогда была еще маленькой. После взрыва она шла по городу в школу.

— Помню всё плохо, но вид стекол по всему городу, конечно, испугал. В школе нас отправили назад домой. Люди думали — то ли война, то ли НЛО. Многоэтажки у некоторых вообще шатались, — вспоминает сасовчанка.

— Мы тогда еще в Баку жили с братом, а мама здесь была. И мы собрались к ней в гости, у нас в бакинской газете об этом случае написали, и знакомые тогда отговаривали нас ехать в Сасово. Дом мамы пострадал несильно, только стекла выбило. Что там было — никто уж теперь и не скажет, — говорит Нонна Викторовна.

«Думали, война началась» Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

На Сасовке, неподалеку от которой произошел взрыв, рыбачит парень, который тоже помнит тот день.

— Мне лет 10 тогда было, ночевал у бабушки в районе «пожарки». Взрыв услышал, стекла вылетели, печка обрушилась, все испугались. Думали, война началась. Что там на самом деле было — никто не знает, — вспоминает он.

Иван видел взрыв своими глазами и верит в его неземное происхождение.

— Я тогда жил в районе мясокомбината, спал на тяжелом дубовом диване, диван отъехал от стены на 20 сантиметров. Помню гул уходящий, похожий на низко летящие самолеты. Вышел на улицу, вижу: со стороны нефтебазы — шар, а за ним шлейф малиновый. Сигнализации орут по всему городу, все таблички в узел завязаны, люди ходят и не понимают, что творится. Мой дядя работал на нефтебазе, и в то утро мы поехали к нему на работу, видим, большие комки грязи диаметром два метра лежат. И ни милиции, никого. Заправили бочку на нефтебазе и через 20 минут поехали обратно, а там уже милиция, военные, всё оцеплено, — говорит он.

Иван убежден, что это были инопланетяне.

— Я сам видел шар, а за ним шлейф. И такое у нас тут часто случается. Мой дед в Пителинском районе жил и из одной деревни в Русановку с танцев шел. Обернулись, смотрят: столб стоит сзади, прошли километров пять, а столб опять за ними. Он говорит, я сообразил, что проводов никаких нет, откуда тут столбу быть. Видели в том районе и свечение необычное над лесом, а потом на чистом лесном озере — слой сажи, — говорит Иван.

Как «Яндекс Карты» заблудились

Дальше можно дойти только пешком Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Я никогда раньше не была возле воронки и решила, что для чистоты эксперимента необходимо туда сходить. Путь на самом деле неблизкий. Воронка находится за городом. Самое цивилизованное место, куда можно доехать на машине, — дорога с остатками асфальта рядом с нефтебазой, дальше только пешком. В поле со мной начало происходить что-то странное. Я обнаружила, что место взрыва отмечено на «Яндекс Картах», а поскольку никакого более точного ориентира у меня не было, пошла по ним. Прямо по распаханной земле в дождь.

Примерно так сейчас выглядит место бывшей воронки Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU Ничего необычного здесь не растет Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Идти оказалось дольше, чем я рассчитывала, по пути мне встретились три белые собаки, внешне очень похожие на лис. Они охотились на мышей рядом с зоной аномального взрыва. К счастью, я их особо не интересовала, поэтому смогла спокойно пройти дальше. Интернет работал, но карта начала вести себя странно, когда я приближалась к отмеченной на ней воронке, воронка терялась и оказывалась в другом месте. Я довольно долго кружила по полю, чтобы обнаружить точное место воронки. Но, если верить «Яндексу», наконец - то я оказалась в метре от нее и смогла сделать пару фото. От воронки за эти десятилетия ничего не осталось, кроме перепаханного углубления. Растительность, какую я там обнаружила, тоже была обычной: озимые, крапива и грибы.

Сасовский случай так и остался загадкой

Дмитрий Савва — известный исследователь аномальных зон. Он занимался изучением таких мест в Рязанской области и, конечно, не обошел вниманием и сасовский взрыв, который сравнивает по уникальности с местом падения Тунгусского метеорита.

А вот и ЛЭП со схемы размещения воронки Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU Местная неаномальная растительность Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

— На самих остатках от воронок я не был, за сроком давности наиболее интересные исследования были бы сразу после события, но тогда мне было всего пять лет. Но сам случай вошел в исследовательский проект «Муромский треугольник» по изучению аномальных явлений трех областей: Владимирской, Нижегородской и Рязанской. Случай так и остался загадкой. Я бы не стал увлекаться и вставать на сторону какой-то однозначной версии, я бы сосредоточился на том, что более-менее можно сказать определенно и что вписывается в научную модель произошедшего.

По его версии, было некое космическое тело, обладающее сильным электрическим потенциалом, которое на большой скорости вошло в атмосферу Земли, вызывая попутно ионизацию молекул воздуха и свечение в небе.

— Далее этот «космический пришелец» на большой скорости под достаточно прямым углом (иначе воронка бы была в виде эллипса) врезался в землю и по счастливому стечению обстоятельств (а, может, и намеренно, кто знает) упал туда, где не причинил землянам никакого вреда. Страшно подумать, что было бы, если бы объект летел, сместившись хотя бы на градус, и упал в населенный пункт. Обошлось без жертв, но, скажем так, мы были на волосок от них. При падении от резко возросшей силы электромагнитного взаимодействия между телом и землей возникла электрическая дуга, вольтова дуга. Что было воспринято очевидцами как световой столб. После сильнейшего удара «космического пришельца» произошло мгновенное его испарение и образование плазмы, что привело к взрыву. Мгновенно после взрыва начались сложные волновые гидродинамические процессы (чему свидетельствует горка в центре кратера). Ударная волна (возможно направленная) ударила по ближайшим строениям, — говорит исследователь.

Но уточняющие вопросы, по его словам, так и остаются открытыми: что конкретно упало, почему некоторые утверждают, что видели шары, подлетающие к кратеру, почему свечение по некоторым наблюдениям видели несколько дней после падения, почему ученые так и не смогли закрыть вопрос полноценным экспертным расследованием.

— Нетипичность случая может расходиться на две ветки: естественного (но, возможно, сложного и редкого) и искусственного происхождения. Искусственное в свою уже очередь может быть как земным, так и внеземным. Резюмируя, я могу сказать, что, согласно методологии принципа «бритвы Оккама», брать за основу самое простое объяснение — я считаю наиболее вероятной версию естественного падения космического тела. Но также вынужден признать необычность этого случая, существенные несостыковки с обычными падениями метеоритов, которые могут наводить на разного рода мысли и искусственного происхождения, — сказал он.

Если пофантазировать и все показания очевидцев считать достоверными, то по самым смелым гипотезам можно предположить инопланетное происхождение или военное земное.

— А взрыв несколько позже самого падения (по некоторым данным свидетелей) просто штатной системой самоуничтожения технического аппарата. Шары, которые, по данным других очевидцев, зависали в те ночи после крушения, технические пилотируемые зонды. Несмотря на всю кажущуюся фантастичность, полностью исключать такую вероятность также нельзя, так как нужно признать, что полноценно ученые так и не смогли внятно и однозначно многое объяснить в этом странном происшествии. Да уже, вероятно, и не смогут. Что упало в ту ночь, уже уничтожено. А нет тела — нет дела, — говорит Дмитрий Савва.