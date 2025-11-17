НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В Ярославле в ночном ДТП погиб водитель. Видео с места аварии

В Ярославле в ночном ДТП погиб водитель. Видео с места аварии

Подробности от происшествия

780
В Ярославле произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославле произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле произошло смертельное ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле водитель погиб в ДТП на улице Спартаковской. По информации Госавтоинспекции, авария произошла 16 ноября в 23 час 55 мин у дома № 1.

«По предварительной информации, 64-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем KIA Sportage, двигаясь по улице Спартаковской со стороны улицы Панфилова в сторону улицы Здоровья, не справился с управлением», — сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.

Автомобиль влетел в фонарный столб, водитель умер на месте.

В Госавтоинспекции добавили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Видео с места аварии

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Напомним, вечером 16 ноября на Юбилейном мосту в Ярославле водитель автомобиля «Рено» врезался в стоящий на дороге грузовик. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. При этом из-за аварии на какое-то время было затруднено движение автомобилей по направлению в сторону Дзержинского района.

А в ночь на 15 ноября на улице Угличской в Ярославле автомобиль врезался в припаркованные авто. Происшествие попало на видео.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
1
Гость
7 минут
Бедный столб. Когда ремонт?
Читать все комментарии
Гость
