От удара развернуло на дороге: в Ярославле пьяный водитель устроил массовое ДТП. Видео

В ночь на 15 ноября в центре Ярославля горожанин врезался в припаркованные авто. Все случилось на Угличской улице, у дома дома 66А.
«Ночью на Угличской водитель протаранил несколько припаркованных автомобилей», — подписали кадры в группе «Ярославль Очевидец».
На запись попал момент, как машина сталкивается с одним из припаркованных авто, затем иномарку разворачивает на дороге, попутно задевая соседние машины. После столкновения в районе разразился вой сигнализаций.
По информации полиции, 30-летний водитель на «Пежо» врезался в четыре машины.
«Совершил наезд на стоящие транспортные средства: „Киа“, „Лада“, „Хонда“, „Шкода“. В отношении водителя автомобиля „Пежо“ составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Речь идет о статье за управление авто в состоянии опьянения или передачи транспорта нетрезвому водителю.
Ранее мы публиковали статистику аварий в Ярославской области, произошедших из-за пьяных водителей.