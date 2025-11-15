НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -6

8 м/c,

зап.

 742мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закрывают ДК им. Добрынина
«Умные решения»
Что мужчин бесит в женщинах
Почему все любят Гарри Поттера
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
Поднимут тарифы на проезд
Проблемы с питанием в детсадах
Почему возникают проблемы с интернетом
Происшествия От удара развернуло на дороге: в Ярославле пьяный водитель устроил массовое ДТП. Видео

От удара развернуло на дороге: в Ярославле пьяный водитель устроил массовое ДТП. Видео

Публикуем кадры столкновения

2 304
В Ярославле пьяный водитель снес четыре припаркованных авто | Источник: «Ярославль Очевидец» / TelegramВ Ярославле пьяный водитель снес четыре припаркованных авто | Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

В Ярославле пьяный водитель снес четыре припаркованных авто

Источник:

«Ярославль Очевидец» / Telegram

В ночь на 15 ноября в центре Ярославля горожанин врезался в припаркованные авто. Все случилось на Угличской улице, у дома дома 66А.

«Ночью на Угличской водитель протаранил несколько припаркованных автомобилей», — подписали кадры в группе «Ярославль Очевидец».

На запись попал момент, как машина сталкивается с одним из припаркованных авто, затем иномарку разворачивает на дороге, попутно задевая соседние машины. После столкновения в районе разразился вой сигнализаций.

Момент массовой аварии на Угличской попал на видео

Источник:

«Ярославль Очевидец» / Telegram

По информации полиции, 30-летний водитель на «Пежо» врезался в четыре машины.

«Совершил наезд на стоящие транспортные средства: „Киа“, „Лада“, „Хонда“, „Шкода“. В отношении водителя автомобиля „Пежо“ составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Речь идет о статье за управление авто в состоянии опьянения или передачи транспорта нетрезвому водителю.

Ранее мы публиковали статистику аварий в Ярославской области, произошедших из-за пьяных водителей.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пьяный водитель Массовое ДТП ДТП с припаркованными машинами
Лайк
TYPE_LIKE6
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
38 минут
И что дальше?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление