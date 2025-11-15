От удара развернуло на дороге: в Ярославле пьяный водитель устроил массовое ДТП. Видео

В Ярославле пьяный водитель снес четыре припаркованных авто Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

В ночь на 15 ноября в центре Ярославля горожанин врезался в припаркованные авто. Все случилось на Угличской улице, у дома дома 66А.

«Ночью на Угличской водитель протаранил несколько припаркованных автомобилей», — подписали кадры в группе «Ярославль Очевидец».

На запись попал момент, как машина сталкивается с одним из припаркованных авто, затем иномарку разворачивает на дороге, попутно задевая соседние машины. После столкновения в районе разразился вой сигнализаций.

Момент массовой аварии на Угличской попал на видео Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

По информации полиции, 30-летний водитель на «Пежо» врезался в четыре машины.

«Совершил наезд на стоящие транспортные средства: „Киа“, „Лада“, „Хонда“, „Шкода“. В отношении водителя автомобиля „Пежо“ составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Речь идет о статье за управление авто в состоянии опьянения или передачи транспорта нетрезвому водителю.

Ранее мы публиковали статистику аварий в Ярославской области, произошедших из-за пьяных водителей.