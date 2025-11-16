Влетел в грузовик: в Ярославле на Юбилейном мосту произошло ДТП

Вечером 16 ноября на Юбилейном мосту произошло ДТП. Из-за аварии на какое-то время движение автомобилей по направлению в сторону Дзержинского района затруднилось.
По имеющейся информации, водитель автомобиля «Рено» врезался в стоящий на дороге грузовик. Вследствие столкновения, переднюю часть иномарки сильно разбило.
«Предварительно пострадавших нет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Ранее мы рассказывали о ДТП с пьяным водителем, протаранившем несколько припаркованных машин в центре Ярославля. Кадры столкновения попали на видео.