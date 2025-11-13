НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Машину накрыло проводами: появилось видео с последствиями жесткого ДТП на ЮЗОД в Ярославле

Машину накрыло проводами: появилось видео с последствиями жесткого ДТП на ЮЗОД в Ярославле

Из-за аварии образовалась пробка

Последствия ДТП на ЮЗОД в Ярославле | Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

Последствия ДТП на ЮЗОД в Ярославле

Источник:

«Ярославль Очевидец» / Telegram

Очевидцы опубликовали видео с последствиями ДТП на ЮЗОД в Ярославле, из-за которого образовалась огромная пробка. Около 6:10 в районе дома № 33 по улице Нефтяников столкнулись «ВАЗ» и «Киа».

После удара один из автомобилей откинуло в столб. Судя по видео с места аварии, бетонная конструкция рухнула на проезжую часть, а разбитую машину накрыло проводами.

«Из-за ДТП на Окружной образовалась огромная пробка. По словам очевидцев, затор тянется примерно на 6 километров», — написали в телеграм-канале «Ярославль Очевидец».

На месте работают правоохранители

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram, «Ярославль Очевидец» / Telegram

Ранее в Госавтоинспекции Ярославской области водителям посоветовали выбирать пути объезда. После аварии затор на окружной дороге растянулся от пересечения с Московским проспектом.

Днем ранее в утренней пробке оказались жители Фрунзенского района. 12 ноября люди часами пытались добраться до центра города, а пассажиры общественного транспорта жаловались на переполненные автобусы и выходили на улицу. Причиной заторов очевидцы назвали ДТП на Московском проспекте.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП ЮЗОД Оборванные провода
Гость
5 часов
Есть два аспекта: НЕТ ДОРОГ и безопасности на дорогах, особенно касающихся объездных дорог (без захода в город), также узкие дороги, а значит нужно увеличение количества полос и вывод ЮЗОД выполнить за пределами города Ярославля, а значит строить нужно развилку в районе с отворотом от М8 на Кострому. Это обезопасит город от грузовых машин. А вообще, в Ярославле, нет кольцевой дороги, которая бы создала бы развилки при съезде на Кострому, Углич, Тутаев, Вологду и т.д. И никто этим заниматься не хочет!
Гость
1 час
В Ярославле самая позорная в ЦФО так называемая ЮЗОД. Города гораздо меньше имеют современный обход, а не это наше убожество. Но губернатору и мэру лучше плитку уложить как можно больше, чем потратиться действительно на дело на нужды города. Оно и понятно, он здесь никто, залетный варяг.
