Машину накрыло проводами: появилось видео с последствиями жесткого ДТП на ЮЗОД в Ярославле

Последствия ДТП на ЮЗОД в Ярославле Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

Очевидцы опубликовали видео с последствиями ДТП на ЮЗОД в Ярославле, из-за которого образовалась огромная пробка. Около 6:10 в районе дома № 33 по улице Нефтяников столкнулись «ВАЗ» и «Киа».

После удара один из автомобилей откинуло в столб. Судя по видео с места аварии, бетонная конструкция рухнула на проезжую часть, а разбитую машину накрыло проводами.

«Из-за ДТП на Окружной образовалась огромная пробка. По словам очевидцев, затор тянется примерно на 6 километров», — написали в телеграм-канале «Ярославль Очевидец».

На месте работают правоохранители Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram, «Ярославль Очевидец» / Telegram

Ранее в Госавтоинспекции Ярославской области водителям посоветовали выбирать пути объезда. После аварии затор на окружной дороге растянулся от пересечения с Московским проспектом.