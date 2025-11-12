«Не могла сесть в транспорт»: жители пожаловались на переполненные автобусы во время утреннего коллапса

Утром на Московском проспекте в Ярославле были пробки, а автобусы шли переполненные Источник: читатель 76.RU

Власти Ярославской области объяснили, почему утром 12 ноября на Московском проспекте Ярославля было не втиснуться в общественный транспорт. Пассажиры рассказывали, что автобусы шли переполненные.

«Я уже 20 минут не могла сесть в транспорт», — пожаловалась порталу 76.RU в начале дня ярославна Кристина.

«12 ноября на пересечении Московского проспекта и улицы Базарной произошло ДТП с участием легковых автомобилей. В связи с этим в утренние часы наблюдались задержки в работе общественного транспорта. Из-за сбоев в расписании движения в части автобусов была зафиксирована максимальная загрузка», — прокомментировали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Напомним, утром 12 ноября на Московском проспекте, проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе образовались сильные заторы. Автомобилисты сообщили о ряде ДТП на дорогах.