НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Дороги и транспорт «Не могла сесть в транспорт»: жители пожаловались на переполненные автобусы во время утреннего коллапса

«Не могла сесть в транспорт»: жители пожаловались на переполненные автобусы во время утреннего коллапса

Как это объяснили власти

2 473
Утром на Московском проспекте в Ярославле были пробки, а автобусы шли переполненные | Источник: читатель 76.RUУтром на Московском проспекте в Ярославле были пробки, а автобусы шли переполненные | Источник: читатель 76.RU

Утром на Московском проспекте в Ярославле были пробки, а автобусы шли переполненные

Источник:

читатель 76.RU

Власти Ярославской области объяснили, почему утром 12 ноября на Московском проспекте Ярославля было не втиснуться в общественный транспорт. Пассажиры рассказывали, что автобусы шли переполненные.

«Я уже 20 минут не могла сесть в транспорт», — пожаловалась порталу 76.RU в начале дня ярославна Кристина.

«12 ноября на пересечении Московского проспекта и улицы Базарной произошло ДТП с участием легковых автомобилей. В связи с этим в утренние часы наблюдались задержки в работе общественного транспорта. Из-за сбоев в расписании движения в части автобусов была зафиксирована максимальная загрузка», — прокомментировали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Напомним, утром 12 ноября на Московском проспекте, проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе образовались сильные заторы. Автомобилисты сообщили о ряде ДТП на дорогах.

Кроме того, небольшая пробка возникла на участке проспекта Авиаторов в Заволжском районе Ярославля.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пробка Автобус
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
19 часов
Геворкян что ли не смогла уехать?
Гость
14 часов
Держите карман шире, пора привыкнуть к трудностям скоро не по карману будет транспорт!!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление