«Выбирайте пути объезда»: из-за ДТП на ЮЗОД в Ярославле образовалась огромная пробка. Видео

В Госавтоинспекции обратились к водителям

Из-за ДТП на ЮДЗОД в Ярославле образовалась пробка | Источник: ЧП и ДТП Ярославль / TelegramИз-за ДТП на ЮДЗОД в Ярославле образовалась пробка | Источник: ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

Из-за ДТП на ЮДЗОД в Ярославле образовалась пробка

Источник:

ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

Ранним утром 13 ноября на юго-западной окружной дороге в Ярославле произошло ДТП. В Госавтоинспекции рассказали, что в 6:10 на проезжей части столкнулись «ВАЗ» и «Киа», после чего один из автомобилей откинуло в столб.

«Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Очевидцы опубликовали видео с места ДТП. На записи, опубликованной в телеграм-канале «ЧП и ДТП Ярославль» видно последствия столкновения легковушек.

На месте аварии образовался затор

Источник:

ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

По данным сервиса «Яндекс Карты» на ЮЗОД образовался затор от пересечения с Московским проспектом. Автомобилисты отметили сразу две аварии: одна в районе улицы Нефтяников, а вторая — недалеко от поворота на Ивняки.

Агрегатор оценил дорожную загруженность на 6 баллов | Источник: «Яндекс Карты»Агрегатор оценил дорожную загруженность на 6 баллов | Источник: «Яндекс Карты»

Агрегатор оценил дорожную загруженность на 6 баллов

Источник:

«Яндекс Карты»

Утром 12 ноября на двух проспектах во Фрунзенском районе образовались огромные пробки. Люди часами пытались добраться до центра города, а пассажиры общественного транспорта жаловались на переполненные автобусы. Причиной заторов очевидцы назвали ДТП на Московском проспекте.

ПО ТЕМЕ
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пробка ЮЗОД ДТП Госавтоинспекция
Комментарии
3 часа
"Госавтоинспекции Ярославской области" пошустрее надо работать, а не в кабинетах сидеть: случилось ДТП - быстро приехали - всё разрулили - движение возобновилось. Вплоть до использования вертолётов, мотоциклов, водного и др. видов транспорта, чтобы быстрее добраться до места ДТП. По-моему, время и количество пробок очень сократилось бы.
