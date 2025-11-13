«Выбирайте пути объезда»: из-за ДТП на ЮЗОД в Ярославле образовалась огромная пробка. Видео

Ранним утром 13 ноября на юго-западной окружной дороге в Ярославле произошло ДТП. В Госавтоинспекции рассказали, что в 6:10 на проезжей части столкнулись «ВАЗ» и «Киа», после чего один из автомобилей откинуло в столб.
«Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
Очевидцы опубликовали видео с места ДТП. На записи, опубликованной в телеграм-канале «ЧП и ДТП Ярославль» видно последствия столкновения легковушек.
По данным сервиса «Яндекс Карты» на ЮЗОД образовался затор от пересечения с Московским проспектом. Автомобилисты отметили сразу две аварии: одна в районе улицы Нефтяников, а вторая — недалеко от поворота на Ивняки.
Утром 12 ноября на двух проспектах во Фрунзенском районе образовались огромные пробки. Люди часами пытались добраться до центра города, а пассажиры общественного транспорта жаловались на переполненные автобусы. Причиной заторов очевидцы назвали ДТП на Московском проспекте.