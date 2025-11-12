«Едем полтора часа, все пешком идут»: Ярославль сковали утренние пробки. Онлайн-трансляция

Утром 12 ноября жители Фрунзенского района Ярославля столкнулись с дорожным коллапсом. Движение встало на двух проспектах: Московском и Фрунзе, а также на Суздальском шоссе.

В онлайн-трансляции рассказываем о дорожной обстановке в городе.