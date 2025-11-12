НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Дороги и транспорт Онлайн-трансляция «Едем полтора часа, все пешком идут»: Ярославль сковали утренние пробки. Онлайн-трансляция

«Едем полтора часа, все пешком идут»: Ярославль сковали утренние пробки. Онлайн-трансляция

Люди выходят из общественного транспорта

3 857
Жители Ярославля пожаловались на утренние заторы | Источник: читатель 76.RUЖители Ярославля пожаловались на утренние заторы | Источник: читатель 76.RU

Жители Ярославля пожаловались на утренние заторы

Источник:

читатель 76.RU

Утром 12 ноября жители Фрунзенского района Ярославля столкнулись с дорожным коллапсом. Движение встало на двух проспектах: Московском и Фрунзе, а также на Суздальском шоссе.

В онлайн-трансляции рассказываем о дорожной обстановке в городе.

Алина Сардекова

Читательница 76.RU рассказала, что она застряла в пробке на Московском проспекте.

«На Выемке две мини-аварии. Все автобусы приезжают переполненные. Я уже 20 минут не могу сесть в транспорт», — пожаловалась ярославна Кристина.

Люди опаздывали на работу | Источник: читательница 76.RUЛюди опаздывали на работу | Источник: читательница 76.RU

Люди опаздывали на работу

Источник:

читательница 76.RU

Обсудить
Алина Сардекова

Ближе к 10 утра люди продолжают жаловаться на заторы.

«Люди опаздывают на работу, в больницы. С „Арены-2000“ едем полтора часа, даже до Московского вокзала не доехали, все пешком идут. Выехала в 08:00 с „Арены-2000“ на автобусе № 41а, вот только повернули у Московского», — пожаловалась читательница 76.RU Лариса.

Обсудить
Алина Сардекова
Источник: читатель 76.RUИсточник: читатель 76.RU
Источник: читатель 76.RUИсточник: читатель 76.RU
Источник: читатель 76.RUИсточник: читатель 76.RU

Утром жители города жаловались на переполненные автобусы. Они долго не могли дождаться общественный транспорт.

Обсудить
Алина Сардекова

Пробки 7 баллов

Источник: «Яндекс Карты»Источник: «Яндекс Карты»
Источник:

«Яндекс Карты»

Ранее жители Ярославля сообщали об аварии на Московском проспекте и сломанном автомобиле на проспекте Фрунзе. По данным на 10 утра, агрегатор «Яндекс Пробки» оценивает заторы в городе на семь баллов. Однако участки Московского проспекта и проспекта Фрунзе до сих пор отмечены бордовым цветом.

Обсудить
Алина Сардекова
Источник:

76.RU / Telegram

Обсудить
Алина Сардекова

Жители города продолжают жаловаться на заторы во Фрунзенском районе в социальных сетях.

«Я за час на машине метров 150 проехал. По итогу запарковал и пешком пошел», — сообщил подписчик телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramИсточник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram
Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramИсточник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram
Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramИсточник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram
Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Обсудить
Алина Сардекова

А вы как сегодня добирались на работу?

Спокойно проехал(-а) по свободной дороге
Пришлось постоять в пробке
Я до сих пор в пробке
Обсудить
Алина Сардекова

Подписывайтесь на 76.RU в соцсетях

А пока вы стоите в пробке, подписывайтесь на нас в Telegam, MAX и во «Вконтакте». Там оперативно публикуем главные новости города и региона.

Обсудить
Алина Сардекова

Пробки 5 баллов

Источник: «Яндекс Карты»Источник: «Яндекс Карты»
Источник:

«Яндекс Карты»

Тем временем сервис «Яндекс Пробки» оценивает загруженность дорог в городе уже на 5 баллов. Движение на Московском и проспекте Фрунзе стало свободнее, хотя заторы до сих пор сохранились.

Обсудить
Алина Сардекова
Источник:

76.RU / Telegram

Обсудить
Алина Сардекова

Жители города продолжают жаловаться на утренние заторы.

«Такое впечатление, что все живут на Фрунзе. Ехала до работы 1 час 40 минут», — написала подписчица телеграм-канала 76.RU Аля Сеничева.

Обсудить
Алина Сардекова

Пробки 4 балла

Источник: «Яндекс Карты»Источник: «Яндекс Карты»
Источник:

«Яндекс Карты»

По данным агрегатора «Яндекс Пробки», дороги стали свободнее, загруженность оценивается всего на четыре балла. Однако, судя по картам, на проспекте Фрунзе до сих пор сохранился затор.

Обсудить
Алина Сардекова

Друзья, надеемся, вы уже добрались на работу. Ведь самое время насладиться обедом!

Мы завершаем трансляцию. Спасибо, что были с нами. Желаем легкой и спокойной дороги домой вечером!

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пробка Машина Затор Общественный транспорт
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Гость
12 ноября, 10:27
Вот так новость: да там эти пробки каждое утро и вечер что на Московском, что на Фрунзе, а ещё бывает пробка на Авиаторов, кто не знал.
Гость
12 ноября, 10:36
Есть река Московский пр-т. В него впадает другая река - пр-т Фрунзе. Еще речка меньше - Суздальское. А еще есть река Гагарина, куча ручейков. А русло главной реки по всей длине шире не становится. Куда вливаться? Некуда. Коммунисты, которых большинство не знает и ругает, разработали Карабулинскую развязку для разгрузки Московского пр-та, для этого соединяли Толбухина и Гагарина, что логично как параллельное альтернативное направление. Теперь же эта переработанная развязка никак не повлияет на загруженность Московского пр-та. Она лишь частично попытается его разгрузить от центра до Гоголя, и то не факт.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление