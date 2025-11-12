«Едем полтора часа, все пешком идут»: Ярославль сковали утренние пробки. Онлайн-трансляция

Утром 12 ноября жители Фрунзенского района Ярославля столкнулись с дорожным коллапсом. Движение встало на двух проспектах: Московском и Фрунзе, а также на Суздальском шоссе.
В онлайн-трансляции рассказываем о дорожной обстановке в городе.
Читательница 76.RU рассказала, что она застряла в пробке на Московском проспекте.
«На Выемке две мини-аварии. Все автобусы приезжают переполненные. Я уже 20 минут не могу сесть в транспорт», — пожаловалась ярославна Кристина.
Ближе к 10 утра люди продолжают жаловаться на заторы.
«Люди опаздывают на работу, в больницы. С „Арены-2000“ едем полтора часа, даже до Московского вокзала не доехали, все пешком идут. Выехала в 08:00 с „Арены-2000“ на автобусе № 41а, вот только повернули у Московского», — пожаловалась читательница 76.RU Лариса.
Утром жители города жаловались на переполненные автобусы. Они долго не могли дождаться общественный транспорт.
Пробки 7 баллов
Ранее жители Ярославля сообщали об аварии на Московском проспекте и сломанном автомобиле на проспекте Фрунзе. По данным на 10 утра, агрегатор «Яндекс Пробки» оценивает заторы в городе на семь баллов. Однако участки Московского проспекта и проспекта Фрунзе до сих пор отмечены бордовым цветом.
Жители города продолжают жаловаться на заторы во Фрунзенском районе в социальных сетях.
«Я за час на машине метров 150 проехал. По итогу запарковал и пешком пошел», — сообщил подписчик телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».
А вы как сегодня добирались на работу?
Подписывайтесь на 76.RU в соцсетях
А пока вы стоите в пробке, подписывайтесь на нас в Telegam, MAX и во «Вконтакте». Там оперативно публикуем главные новости города и региона.
Пробки 5 баллов
Тем временем сервис «Яндекс Пробки» оценивает загруженность дорог в городе уже на 5 баллов. Движение на Московском и проспекте Фрунзе стало свободнее, хотя заторы до сих пор сохранились.
Жители города продолжают жаловаться на утренние заторы.
«Такое впечатление, что все живут на Фрунзе. Ехала до работы 1 час 40 минут», — написала подписчица телеграм-канала 76.RU Аля Сеничева.
Пробки 4 балла
По данным агрегатора «Яндекс Пробки», дороги стали свободнее, загруженность оценивается всего на четыре балла. Однако, судя по картам, на проспекте Фрунзе до сих пор сохранился затор.
Друзья, надеемся, вы уже добрались на работу. Ведь самое время насладиться обедом!
Мы завершаем трансляцию. Спасибо, что были с нами. Желаем легкой и спокойной дороги домой вечером!