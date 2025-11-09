НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Происшествия Два поезда столкнулись в Словакии — пострадали десятки человек

Два поезда столкнулись в Словакии — пострадали десятки человек

На месте ЧП работают экстренные службы

136
Авария произошла рядом с Братиславой | Источник: Slovak policeАвария произошла рядом с Братиславой | Источник: Slovak police

Авария произошла рядом с Братиславой

Источник:

Slovak police

В Словакии столкнулись два поезда. Авария на железнодорожных путях произошла рядом с Братиславой, сообщило местное новостное агентство TASR.

По данным агентства, поезд, направлявшийся в Братиславу, при выезде из Пезинка (в 20 километрах от словацкой столицы) столкнулся с другим поездом вечером в воскресенье. В полиции уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 19:31 (21:31 мск), на место были направлены экстренные службы.

Как уточняют местные СМИ, при столкновении поездов пострадали около 30 человек.

«Сотрудники полиции оказывают интенсивную помощь спасательным службам на месте происшествия и выполняют все необходимые действия для спасения жизни и здоровья пассажиров», — сообщила представитель полиции Братиславы Сильвия Шимкова.

На место происшествия выехал глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что случившееся требует тщательного расследования.

Поезд Авария Полиция Пассажир
