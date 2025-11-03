НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Российский парапланерист разбился о скалы на юго-западе Турции

Российский парапланерист разбился о скалы на юго-западе Турции

Мужчина совершал полет с 1700-метровой взлетно-посадочной полосы

218
Тело россиянина доставили в местный морг | Источник: star.comТело россиянина доставили в местный морг | Источник: star.com

Тело россиянина доставили в местный морг

Источник:

star.com

Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб во время полета на юго-западе Турции. Об этом сообщает местная газета Star.

По данным издания, 37-летний россиянин совершал полет с 1700-метровой взлетно-посадочной полосы Бабадага в районе Олюдениз.

«После полета Грибанов по неизвестной причине упал на скалистую местность», — говорится в публикации.

На место происшествия направили сотрудников полиции и медиков. Они констатировали смерть спортсмена. Его тело доставили в морг государственной больницы Фетхие.

Парапланерный спорт — вид авиационного спорта, в котором полеты выполняются на параплане. Пилот сидит в подвесной системе, подвешенной под тканевым крылом. Параплан считается самым легким и наиболее медленным из летательных аппаратов.

Ранее в Непале сошла лавина возле базового лагеря пика Ялунг-Ри. По данным The Kathmandu Post, семь альпинистов погибли, еще четверо пропали без вести.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Параплан Турист Полет Турция
