Российский парапланерист разбился о скалы на юго-западе Турции

Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб во время полета на юго-западе Турции. Об этом сообщает местная газета Star.
По данным издания, 37-летний россиянин совершал полет с 1700-метровой взлетно-посадочной полосы Бабадага в районе Олюдениз.
«После полета Грибанов по неизвестной причине упал на скалистую местность», — говорится в публикации.
На место происшествия направили сотрудников полиции и медиков. Они констатировали смерть спортсмена. Его тело доставили в морг государственной больницы Фетхие.
Парапланерный спорт — вид авиационного спорта, в котором полеты выполняются на параплане. Пилот сидит в подвесной системе, подвешенной под тканевым крылом. Параплан считается самым легким и наиболее медленным из летательных аппаратов.
Ранее в Непале сошла лавина возле базового лагеря пика Ялунг-Ри. По данным The Kathmandu Post, семь альпинистов погибли, еще четверо пропали без вести.