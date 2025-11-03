НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

4 м/c,

южн.

 756мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Репортаж с рынка
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
«Умные решения» в недвижимости
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Происшествия В центре Рима обрушилась средневековая башня: под завалами есть люди

В центре Рима обрушилась средневековая башня: под завалами есть люди

Спасатели оцепили весь квартал

205
Внутри застрял как минимум один рабочий | Источник: Remo Casilli / REUTERS Внутри застрял как минимум один рабочий | Источник: Remo Casilli / REUTERS

Внутри застрял как минимум один рабочий

Источник:

Remo Casilli / REUTERS

В центре Рима возле Колизея на Императорских форумах частично обрушилась башня Торре-деи-Конти. Под завалами остались люди. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

«Обрушилась часть башни Торре-деи-Конти на площади Ларго Коррадо Риччи», — говорится в сообщении.

Башня Конти (Торре-деи-Конти) — средневековая жилая башня аристократического семейства Конти в Риме. Она была построена в IX веке на развалинах античного храма. После реконструкции в XIII веке ее высота достигла 60 метров. Впоследствии башня неоднократно перестраивалась, и до наших дней дошло строение высотой 29 метров.

Башня находится на реставрации. Текущие ремонтные работы велись в рамках проекта создания нового туристического пространства.

Реставрация пошла не по плану | Источник: Remo Casilli / REUTERS Реставрация пошла не по плану | Источник: Remo Casilli / REUTERS

Реставрация пошла не по плану

Источник:

Remo Casilli / REUTERS

По предварительным данным, один рабочий получил ранения. Еще четверых, которые находились в верхней части здания, эвакуировали.

«Я обслуживала столики снаружи, когда услышала грохот падающих обломков. Я подняла глаза и увидела, как упал рабочий», — рассказала изданию официантка ресторана, которая стала свидетельницей обрушения.

На месте работают спасатели | Источник: Remo Casilli / REUTERS На месте работают спасатели | Источник: Remo Casilli / REUTERS

На месте работают спасатели

Источник:

Remo Casilli / REUTERS

Затем произошло еще одно обрушение. Тогда на место уже прибыли спасатели и полиция. До застрявшего рабочего добрались через небольшое окно в левой части вышки. Он был в сознании и разговаривал со спасателями. 

После обвала квартал оцепили, сохраняется риск повторных обрушений. Не исключается, что под завалами могут оставаться еще люди. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Обрушение Рим Башня Завал
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление