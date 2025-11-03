В центре Рима обрушилась средневековая башня: под завалами есть люди

Внутри застрял как минимум один рабочий Источник: Remo Casilli / REUTERS

В центре Рима возле Колизея на Императорских форумах частично обрушилась башня Торре-деи-Конти. Под завалами остались люди. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

«Обрушилась часть башни Торре-деи-Конти на площади Ларго Коррадо Риччи», — говорится в сообщении.

Башня Конти (Торре-деи-Конти) — средневековая жилая башня аристократического семейства Конти в Риме. Она была построена в IX веке на развалинах античного храма. После реконструкции в XIII веке ее высота достигла 60 метров. Впоследствии башня неоднократно перестраивалась, и до наших дней дошло строение высотой 29 метров.

Башня находится на реставрации. Текущие ремонтные работы велись в рамках проекта создания нового туристического пространства.

Реставрация пошла не по плану Источник: Remo Casilli / REUTERS

По предварительным данным, один рабочий получил ранения. Еще четверых, которые находились в верхней части здания, эвакуировали.

«Я обслуживала столики снаружи, когда услышала грохот падающих обломков. Я подняла глаза и увидела, как упал рабочий», — рассказала изданию официантка ресторана, которая стала свидетельницей обрушения.

На месте работают спасатели Источник: Remo Casilli / REUTERS

Затем произошло еще одно обрушение. Тогда на место уже прибыли спасатели и полиция. До застрявшего рабочего добрались через небольшое окно в левой части вышки. Он был в сознании и разговаривал со спасателями.